Moroder in centro, spettacoli, manifestazioni, concerti e visite: il periodo natalizio a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Venerdì 22 dicembre la leggenda dell’elettronica e della disco music animerà la nottata padovana: stiamo parlando di Giorgio Moroder, protagonista del dj set gratuito di Future Christmas che trasformerà piazza Garibaldi in un dancefloor sotto le stelle a partire dalle 21.

Una magica serata all’insegna della danza internazionale nel giorno di Santo Stefano: al Gran Teatro Geox martedì 26 dicembre alle ore 18 gli straordinari interpreti del Balletto di Mosca La Classique portano in scena “Lo Schiaccianoci”, capolavoro onirico ottocentesco fedelmente riprodotto (biglietti da 14 a 39 euro).

Il Gran Teatro Geox ospita nel fine settimana un grande ritorno sulla scena padovana, quello di Fiorella Mannoia, che porta in città il suo “Combattente – Il Tour” con la simbolica data numero cento. Appuntamento venerdì 22 dicembre dalle ore 21.30 (biglietti da 23 a 69 euro).

Nuova veste invernale per Jazz by the Pool, con un’unica data nella magica notte di Natale all’Hotel Terme Preistoriche, domenica 24 dicembre dalle ore 20. La rassegna di musica jazz a bordo piscina vede protagonista l’ensemble padovano Blubordò impegnato in brani natalizi (biglietti da 15 a 70 euro).

Una notte di musica elettronica, per i giovani e gli amanti del genere, davvero imperdibile: venerdì 22 dicembre dalle ore 21 fino all’alba in Fiera arriva Hashtag Music Festival Xmas Edition, prima data del format veneto con i migliori dj del panorama Edm nazionale e internazionale su un mega palco appositamente allestito (biglietti da 13 a 18 euro).