Concerti, teatri, mercatini, visite e Carnevale: tutti gli eventi del weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui .

Tutti gli eventi di VENERDÌ 22 FEBBRAIO

Tutti gli eventi di SABATO 23 FEBBRAIO

Tutti gli eventi di DOMENICA 24 FEBBRAIO

I Tears for Fears saranno in concerto a Padova domenica 24 febbraio, ore 21.30 alla Kioene Arena, in una delle due uniche date italiane del tour “Rule the World”. Un ritorno annunciato e atteso per il duo britannico che fu simbolo, tra gli anni ‘80 e gli anni ‘90, di una grande rinascita pop, che unì elettronica e acustica, testi ricercati e melodie facili.

Torna la stagione teatrale del Verdi con “Piccoli crimini coniugali”. Uno spettacolo sulla necessità di rischiare con due interpreti d’eccezione come Michele Placido e Anna Bonaiuto. Gilles e Lisa da quindici anni vivono un ménage familiare apparentemente tranquillo. Un piccolo incidente domestico, in cui Gilles perde la memoria, diventa la causa scatenante di un sottile e distruttivo gioco al massacro. Appuntamento da mercoledì 20 a sabato 23 febbraio ore 20.45, domenica 24 febbraio ore 16. Biglietti interi da 8 a 29 euro.

Un appuntamento, domenica 24 febbraio, che porta nella campagna veneta, tra corti e granari, scoli e rustici. Un percorso ad anello da Polverara, a Brugine, passando per La Masseria, con visita guidata al museo. Il pranzo, realizzato da Caresà, sarà alla Barchessa di Villa Roberti, aperta in esclusiva! Ritrovo alle 9.30 al parcheggio cimitero in via S. Fidenzio. Quota 30 euro per persona, solo su prenotazione.

Come ogni ultima domenica del mese, il 24 febbraio, dalle 8 alle 18, il mercatino di Piazzola, piazza Paolo Camerini, vi riporta al passato con i suoi quadri, i mobili antichi, ceramiche preziose, monete da collezione, lampade e soprammobili, vecchi attrezzi dell’agricoltura, vasi e preziosi d’ogni genere. Qui tutti i dettagli.

L'Amministrazione comunale, in collaborazione con Le botteghe del Borgo e l'Associazione Mi.Ti.Ca. è lieta di invitare i cittadini a festeggiare insieme il carnevale domenica 24 febbraio al borgo di Vigonza. Qui i dettagli.