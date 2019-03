Giornate FAI, benvenuta Primavera in Prato, Be Comics! e molto altro: il weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Tutti gli eventi di VENERDÌ 22 MARZO

Tutti gli eventi di SABATO 23 MARZO

Tutti gli eventi di DOMENICA 24 MARZO

Sabato 23 e domenica 24 marzo il FAI – Fondo Ambiente Italiano invita tutti a partecipare alle Giornate FAI di Primavera a Padova e provincia. In città sarà possibile visitare: Palazzo Zacco e Palazzo Nalin, dove in quest'ultimo saranno formati i gruppi, e da qui proseguiranno per l’Oratorio dei Colombini. A Vigonza il Chiostro dell’ex Convento di Santa Margherita, il Borgo rurale “Fratelli Grinzato” e il Castello dei da Peraga. A Battaglia Terme, l’antica grotta termale naturale del Colle di Sant’Elena, infine, a Pernumia sarà aperta la settecentesca Villa Maldura Grifalconi Bonacossi. Tutti i dettagli qui.

L’Acc - Associazione commercianti del centro e l’associazione Terra e Arte organizzano “Benvenuta Primavera”, una mostra mercato che propone street food di qualità, artigianato locale e internazionale, fiori e piante. Appuntamento da domenica 24 a mercoledì 27 marzo in prato della Valle dalle ore 11.

Il Be Comics! 2019 torna nella città di Padova. Il festival si svolgerà sabato 23 e domenica 24 marzo alla fiera di Padova e le attività si svolgeranno dalle 10 alle 19. Non mancheranno le filate e concorsi dei Cosplay, giochi e videogames e area junior. Ingresso a pagamento, tutti i dettagli qui.

Domenica 24 marzo dalle 15 alle 19 potrete partecipare ad una giornata con le eccellenze vinicole dei Colli Euganei e Berici. La Cantina Loreggian di Arquà Petrarca ospiterà la quinta edizione de Il Vino è Donna, l’evento benefico itinerante, organizzato da 15 cantine al femminile tra i Colli Euganei e Berici! Si potranno incontrare le produttrici, assaggiare i loro vini e scoprire le loro realtà. Info e prezzi qui. In caso di maltempo l'evento sarà posticipato a domenica 31 marzo.

La XXXV edizione di Antiquaria Padova aprirà le porte al pubblico da sabato 23 a domenica 31 marzo al padiglione 1 di PadovaFiere. Da più di trent’anni l’esposizione è un riferimento imprescindibile per il mondo dell’antiquariato che accoglie sia collezionisti e professionisti del settore, sia appassionati e curiosi. Appuntamento sabato e domenica dalle 10 alle 20, poi da lunedì a venerdì dalle 15 alle 20.