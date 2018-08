Buon cibo, serate al castello e divertimento: gli eventi del weekend a Padova e provincia

Buon weekend cari lettori.Tanti gli eventi a Padovae provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Il centro di Monselice come non lo avete mai visto: in occasione della “Notte bianca” sabato 25 agosto spettacoli, musica, animazione, intrattenimento e negozi aperti fino a tardi con tanti eventi dedicati anche ai bambini a partire dalle 20.

Per il Burchiello Music Festival sabato 25 agosto ospite della serata sarà Erika De Lorenzi, una delle voci più amate dal pubblico padovano, che si esibirà in un concerto dedicato alle più belle canzoni della musica italiana con partenza alle 20.45 dal pontile del Portello (biglietti 29 euro).

Un altro fine settimana targato Pride Village in fiera a Padova. Si inizia venerdì 24 agosto con il Gran Galà di Ca'Demia dedicato a Drag Queen e Drag King, per proseguire sabato 25 agosto con una grandiosa serata a ritmo di musica accompagnata da Rudeejay e il tradizionale aperitivo con Radio Village e il Saturday Night PPV. Ingresso gratuito tra le 19.30 e le 21, 6 euro tra le 21 e le 23.30, 15 euro con 1 consumazione inclusa tra le 23.30 e le 5.

Domenica dalle 10 non perdetevi l’appuntamento finale al parco Frassanelle Villa Papafava . Una giornata dove poter riscoprire la semplicità e la bellezza di un picnic immersi nella natura.