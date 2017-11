Black Friday, rugby internazionale, dolcezza e teatro: gli eventi del weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Venerdì 24 novembre torna il Black Friday a Padova: dalle 20.30 per sole tre ore tanti negozi del centro offrono sconti eccezionali su articoli selezionati, in contemporanea con tante altre città in tutto il mondo. Per l’occasione saranno accese le luminarie natalizie e in diversi locali viene proposto il Black Spritz.

Da mercoledì 22 a domenica 26 novembre, tutti i giorni dalle 9 alle 22, Padova diventa la città del cioccolato, grazie alla presenza di Art & Ciocc, il tour di celebri cioccolatieri che portano in città le loro prelibatezze artigianali. Li trovate nella zona delle piazze Cavour e Garibaldi e tra le vie Santa Lucia, VIII Febbraio e Risorgimento.

Prosegue la Stagione di Prosa al Teatro Verdi, che da mercoledì 22 a domenica 26 novembre porta in città lo spettacolo “Le avventure di Numero Primo”, con testi di Marco Paolini. Cinque le repliche in programma, da mercoledì a sabato alle ore 20.45 e domenica alle ore 16 (biglietti da 8 a 29 euro).

Sabato 25 novembre lo Stadio Euganeo torna ad essere arena del grande rugby internazionale, con il test match Italia vs Sudafrica in programma alle ore 15 (biglietti 17 euro). In occasione della partita si svolge la grande festa “Terzo Tempo – lo spirito del rugby”, con musica live, servizio ristorazione e tanto divertimento per tutto il pomeriggio.

La Fiera di Padova ospita Stili e Sapori, format dedicato al mondo del gusto e del cibo in tutte le sue declinazioni. Da sabato 25 a lunedì 27 novembre sono tantissimi i settori e le cartegorie presenti, tra questi: VeganDays, World Allergen & Smart Food. Sabato e domenica 9.30-21.30, lunedì 9.30-18.30. Qui tutti i dettagli.