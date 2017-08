Degustazioni, visite, sagre e manifestazioni in piazza: gli eventi del weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Per la rassegna “Seduzioni d’estate” al castello del Catajo, in programma venerdì 25 agosto, dalle 19 alle 23, la degustazione panoramica “Venezia, vin bon, cicheti & jazz”, per immergersi nelle magiche atmosfere veneziane. Appuntamento dalle alle 19 alle 23. Tutte le info qui.

Sabato 26 agosto in programma a Monselice la notte bianca. Spettacoli, musica, animazione, intrattenimento e negozi aperti fino a tarda notte. Per la manifestazione il centro di Monselice sarà un tripudio di eventi per grandi e piccini.

“Taste The Past - Il prosciutto e i fichi” è l’evento organizzato da Cultour Active e FAI - Villa dei Vescovi venerdì 25 agosto dalle 16.30 alle 19 a villa dei Vescovi di Luvigliano. Il programma prevede la visita guidata alla scoperta della villa la lettura di testi letterari e fonti antiche e la degustazione tematica. Evento su prenotazione (mino 30 massimo 60). Costo 27 euro a persona.

Continua la rassegna Notturni d’Arte 2017, ogni sera numerosi eventi e iniziative all’insegna della cultura. Si segnala mercoledì 23 agosto, ore 21, a Palazzo Zuckermann “A casa di Nicola Bottacin”, visite guidate alla collezione del Museo Bottacin dei Musei Civici agli Eremitani; giovedì 24 agosto, ore 21, partenza in Battello dal pontile Parco Europa “Navigando lungo il Piovego: dalle mura rinascimentali alle ville venete”; venerdì 25 agosto, ore 21, a palazzo Cavalli “Vittoria Accoramboni: un delitto nella Padova di fine Cinquecento” reading a cura dell’associazione Carichi Sospesi e, infine, sabato 26, ore 20.45, “Sulle tracce del primo cristianesimo: San Luca, San Prosdocimo, Santa Giustina”, visite guidate alla Basilica di Santa Giustina e ai chiostri dell’Abbazia. Qui l’elenco completo.

Continuano gli eventi del Palio dei dieci Comuni del Montagnanese. Sabato 26 agosto appuntamento con la gara-spettacolo “Tenzone musici e bandieratori” dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 22 nel centro storico di Montagnana.

Tornano gli appuntamenti della settimana del Padova Pride Village in Fiera. Mercoledì 23 agosto live Antonella Ruggiero con il meglio del suo repertorio in un’inedita versione per pianoforte e vocoder; giovedì 24 agosto ospite del Festival Franco Grillini; venerdì 25 si discute di omosessualità e religione con il giornalista e saggista Francesco Lepore e Stefano De Montis dell’Istituto Buddista Soka Gakkai; sabato 26 agosto, al “Village-in”, talk con Trash Italiano, Andrea Dianetti e Vittoria Schisano. Guest Dj Albert Marzinotto.

In centro a Este, sabato 26 agosto dalle 18 alle 24, in programma lo sbaracco il “Fuoritutto”. La cittadina si trasformerà nel più grande mercato del nuovo e dell'usato dei colli Euganei. Non mancheranno gli spettacoli, area bimbi con tanti giochi e negozi aperti fino le ore 24.

“I Solisti Veneti” diretti da Claudio Scimone con i solisti dell’Accademia de “I Solisti Veneti” sabato 26 agosto, alle ore 21, a Palazzo Zuckermann eseguiranno le opere di Vivaldi, Tartini, Dragonetti e Bottesini. Il concerto è inserito nel cartellone di Veneto Festival 2017.

Ultimo appuntamento con la rassegna “TeatroEstate 2017”. In programma il 25 agosto la commedia “Quel piccolo campo” di P. De Filippo, recitata in dialetto veneto dalla Compagnia “Teatro Veneto Città di Este”, nel suggestivo cortile di Castel San Zeno. Ingresso gratuito, offerto dalla fondazione Sandro Lucco. Inizio alle ore 21.

Torna a Conselve la tradizionale fiera di Sant’Agostino. Durante tutto il weekend non mancheranno gli spettacoli, la musica live, il ballo liscio, le esposizioni e la mostra mercato, nonché i vari stand gastronomici.