Spettacoli, passeggiate, mercatini e sagre: gli eventi del weekend a Padova e provincia

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui .

Ultimo weekend per “Alcatraz”, il nuovo show di Psychiatric Circus, in scena alla Fiera di Padova. Uno spettacolo inedito a metà tra circo e teatro, con un ricco cast internazionale di acrobati, artisti circensi e attori. Vietato ai minori di 14 anni. Tutte le info qui.

Continua la stagione di prosa del Verdi con “La guerra dei Roses”. Tratto dal romanzo di Warren Adler, divenuto noto grazie alla fama dell’omonima pellicola con Michael Douglas e Kathleen Turner, in scena la lenta e terribile separazione tra i coniugi Rose: i diabolici Ambra Angiolini e Matteo Cremon, diretti da un ispirato Filippo Dini. Appuntamento fino a domenica 27 gennaio. Biglietti interi da 8 a 29 euro.

Torna al Geox il musical Priscilla. Una travolgente avventura “on the road” di tre amici che, a bordo di un vecchio bus rosa, partono per un viaggio attraverso il deserto australiano alla ricerca di amore e amicizia, finendo per trovare molto di più di quanto avessero mai immaginato. Appuntamento venerdì 25 e sabato 26 gennaio, ore 21.15, domenica 27 ore 18. Biglietti da 31,03 euro a 52,43 euro.

A Campodoro, nell'area parrocchiale di via Palazzina accanto alla chiesa, l'associazione Agli Amici presenta tre serate con animazione, balli e piatti a base di verze: da giovedì 24 a domenica 27 gennaio arriva infatti “É tempo di verza”, manifestazione che si svolge all'interno della tensostruttura riscaldata con ingresso gratuito. Tutte le sere dalle ore 19 alle 23 stand gastronomico, con specialità a base di verza. Sabato 26 gennaio, ore 21: musica country e domenica 27 aperto anche a pranzo dalle 11.30 alle 14.30 con menù degustazione.

La manifestazione dedicata al maiale si svolgerà sabato 26 e domenica 27 gennaio, dalle ore 9.30 alle ore 19, a Noventa Padovana , alla barchessa del Parco Fornace. Un ricco programma allieterà il pubblico tra degustazioni, incontri culturali e gastronomici, il lavoro dei norcini e assaggi di piatti e prodotti della tradizione contadina veneta. Sotto la barchessa, saranno attivi un mercatino con salumi e altre specialità a base di carne di maiale. Tutti i dettagli qui.