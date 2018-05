Cantine aperte, visite, mercatini, musica al Venda e sagre: gli eventi del week a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui .

Torna anche quest’anno sabato 26 e domenica 27 maggio la “Festa di Primavera in Villa Contarini”, dalle ore 10 alle ore 20. Nel parco della Villa Veneta troverete: mercatino dei prodotti tipici e artigianato, artisti di strada, musica dal vivo, area dedicata allo street food ed un’area dedicata al divenrtimento. non mancheranno le visite in Villa dalle ore 9 alle ore 18. In contemporanea, domenica 27 maggio si terrà il Mercatino dell’Antiquariato e cose d’altri tempi.

Volge al termine la tradizionale festa del pregiato Prosciutto Veneto DOP nell’incantevole borgo di Montagnana, all’interno delle mura. Fino a domenica 27 maggio troverete degustazioni, gemellaggi gastronomici, eventi, visite alla città. L’Isola del Gusto è aperta nei giorni feriali dalle 19 alle 24, giorni festivi e prefestivi dalle 10 alle 24.

Appuntamento imperdibile con la musica venerdì 26 maggio, ore 21. Il magico format "Clair de Lune" torna ad animare l’Anfiteatro del Venda con il concerto live di Lubomyr Melnyk.

Da venerdì 25 a mercoledì 30 maggio, sei giorni di eventi e spettacoli per scoprire, conoscere, gustare e acquistare i Bisi di Baone, la perla verde dei Colli Euganei. Stand gastronomico, Isola del gusto, area Baby. Show cooking, gara di sgranatura e molto altro ancora per festeggiare i vent'anni della Festa dei Bisi.

Torna Cantine Aperte, l’appuntamento più atteso dell’anno in Ca’ Lustra domenica 27 maggio dalle 10 alle 19. Il cortile di Ca’ Lustra si trasformerà in una piazza dei sapori in cui sarà possibile la degustazione dei prodotti tipici pugliesi accompagnati dai vini dell'azienda. Ingresso a 10 euro, comprensivo di tasca e calice. Per ogni biglietto 2 euro saranno devoluti in beneficenza.