Europa in prato, sagre, cultura e speciale 1° maggio: gli eventi a Padova nel weekend

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Comincia domenica 29 aprile “L’Europa in Prato della Valle”, il grande mercato internazionale del commercio ambulante con più di cento bancarelle con prodotti tipici, oggettistica e gastronomia italiana ed estera. La manifestazione, aperta dalle 9 alle 23, proseguirà fino al 1° maggio.

Inizia in grande la quarta stagione del Parco della Musica, la kermesse che per tutta l’estate porta a Padova grandi concerti live e spettacoli. L’apertura prevede quattro giornate, da sabato 28 aprile a lunedì 1° maggio, piene di musica live. La location offre anche ampio spazio al relax.

Giochi per i bambini, visite speciali per gli adulti e animazioni per i più piccoli, picnic con menu a misura di bimbo e sorprese prelibate per i grandi saranno al centro dei “Giorni di Festa” nella bella stagione a Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia. Appuntamento il primo di maggio dalle 10 alle 18. Ingresso a pagamento.

Dal 27 aprile al 1 maggio a Le Staffe arriva Mangia Street Food Festival: i migliori food truck d'Italia vi faranno assaggiare specialità culinarie di ogni tipo e per tutti i palati. Cinque giorni di cibo di qualità, dj set, band live e intrattenimento. Live band e dj set all day long. Tutti i dettagli qui.

Prosegue al Teatro Verdi la rassegna di danza Evoluzioni, con la rilettura dei grandi classici stavolta da parte del Balletto di Toscana che porta in scena “Bella addormentata”. Lo spettacolo si svolge venerdì 27 aprile alle 20.45 (biglietti da 6 a 20 euro). Il ciclo di spettacoli Divertiamoci a Teatro continua invece con “Temporary show. Lo spettacolo più breve del mondo” che sabato 28 aprile alle 20.45 vede protagonisti Carlo & Giorgio (biglietti da 8 a 29 euro).