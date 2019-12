Stagione lirica, musical, concerti, visite e tombola dei "regali brutti": il weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Tutti gli eventi di VENERDÌ 27 DICEMBRE

Tutti gli eventi di SABATO 28 DICEMBRE

Tutti gli eventi di DOMENICA 29 DICEMBRE

Sarà il Don Giovanni, capolavoro senza tempo di W.A. Mozart, a chiudere la Stagione lirica 2019. Il “dramma giocoso” mozartiano su libretto di Lorenzo da Ponte andrà in scena domenica 29 dicembre alle ore 18 e martedì 31 dicembre alle ore 20.45 al Teatro Verdi di Padova e sarà diretto dal Maestro Jordi Bernaceralla guida dell’Orchestra di Padova e del Veneto, con la partecipazione del Coro Lirico Veneto. Tutti i dettagli qui.

Il musical School of Rock, con Lillo protagonista, sarà in scena al Gran teatro Geox sabato 28 dicembre alle ore 17. Lillo – Pasquale Petrolo – sarà nei panni di un incallito chitarrista rock che, senza lavoro, per vivere si improvvisa insegnante in un istituto di prestigio, creando una favolosa rock band di bambini. In scena con lui 25 artisti, con 12 giovanissimi dall’Accademia del Sistina, e due band dal vivo: quella del Maestro Emanuele Friello e quella dei ragazzi. Biglietti da 31.03 euro, qui i dettagli.

Torna a Padova, al Centro culturale Altinate San Gaetano l’immancabile appuntamento con l’originale gospel americano organizzato dalla Promovies quest’anno si terrà sabato 28 dicembre alle ore 18 ed alle ore 21. Sul palco da Atlanta (Georgia) USA, il gruppo Sonya Williams & The Voices. Biglietti posto unico euro 15 intero e euro 12 ridotto ragazzi fino a 14 anni (sempre + d.p.). Qui tutti i dettagli.

Come ogni ultima domenica del mese, il 29 dicembre, dalle 8 alle 18, il mercatino di Piazzola, piazza Paolo Camerini, vi riporta al passato con i suoi quadri, i mobili antichi, ceramiche preziose, monete da collezione, lampade e soprammobili, vecchi attrezzi dell’agricoltura, vasi e preziosi d’ogni genere. Qui tutti i dettagli.

Se Babbo Natale non ha esaudito proprio il vostro desiderio e vi siete ritrovati con in mano un regalo che proprio non vi piace, nessun problema; non siete soli. E lo sanno bene gli ideatori della “Tombola del riscatto” che domenica 29 dicembre, alle ore 19, vi darà la possibilità di dare nuova vita e speranza ai regali di Natale. Come fare? Vi basterà presentarsi al Monkey Business con il vostro brutto regalo (meglio se incartato male). Per scoprire tutti i dettagli dell’iniziativa cliccate qui.