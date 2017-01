Capodanno cinese, visite guidate, sagre e mercatini: gli eventi del weekend a Padova

1 / 2

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante esto fine settiana. Per vedere l'elenco completo vi basterà cliccare qui.

Nel pomeriggio di sabato 28 gennaio il centro storico di Padova sarà animato dai festeggiamenti in onore del Capodanno Cinese, che segna l’ingresso nell’anno del Gallo. In programma le scenografiche danze del Drago e dei Leoni, esibizioni di arti marziali, musiche e danze tradizionali, ma anche mostre e intrattenimento.

“We are the World, we are UniPD” è lo spettacolo di beneficienza in favore degli studenti disabili dell’Università di Padova che andrà in scena venerdì 27 gennaio alle ore 21 alla Kioene Arena. Tanti i nomi illustri che parteciperanno allo show diretto da Barbara Capaccioli sulle musiche di Michael Jackson.

Doppio appuntamento con la grande musica nel fine settimana al Gran Teatro Geox. Si comincia venerdì 27 gennaio alle 21 con il concerto di Marra/Guè – Santeria Live Tour, mentre sabato 28 gennaio, sempre alle 21, salirà sul palco il gruppo punk-rock Sum 41 per il primo dei loro tre concerti italiani.

Sono ben tre gli spettacoli che andranno in scena al Teatro Verdi tra venerdì e domenica. Il 27 gennaio alle 20. 45 sarà protagonista la danza, con “Giselle” per la rassegna “Evoluzioni”. Sabato 28 alle 20.45 tocca invece alla commedia musicale “Un mandarino per Teo” e infine domenica 29 alle ore 16 spazio a “Il sogno di tartaruga. Una fiaba africana” per “Domeniche in famiglia”.

Giunge al termine la mostra di pittura “L’impressionismo di Zandomeneghi”, dedicata al celebre artista e figlio d’arte Federico Zandomeneghi e allestita all’interno di palazzo Zabarella. Nel fine settimana la mostra è aperta dalle 9.30 alle 19.

Proseguono le iniziative del weekend al Planetario di Padova, che venerdì, sabato e domenica propone lezioni live, filmati, osservazioni al telescopio e, in esclusiva sabato 28 gennaio alle ore 16, uno show in inglese.

Ritorna al parco Vecchia Fornace di Noventa Padovana la tradizionale sagra “Sua maestà il maiale”, la manifestazione interamente dedicata all’animale simbolo dell’antica vita contadina che si terrà sabato 28 e domenica 29 gennaio. Ricco il programma dell’evento, con degustazioni, mercatini ed esibizioni.