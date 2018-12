Speciale weekend di capodanno 2019: feste, musica e divertimento, tutti gli eventi a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui .

Il Capodanno più celebre è, come ogni anno, quello in Prato della Valle! Domenica 31 dicembre dalle 22 alle 2 appuntamento con il grande Capodanno Wonder Company organizzato da Radio Company: musica, dj set, animazione per accogliere l’anno nuovo con un grande spettacolo pirotecnico e musicale.





Il terzo titolo in programma della Stagione lirica 2018 è “La Cenerentola” di Gioacchino Rossini, un dramma giocoso in due atti, su libretto di Jacopo Ferretti e musica di Giochino Rossini, una delle opere più rappresentate del celebre compositore pesarese. Appuntamento al teatro Verdi sia sabato 29, sia lunedì 31 dicembre sempre alle ore 20.45. Il 1 gennaio, alle ore 17, tradizionale concerto di inizio anno. Protagonisti il soprano Salome Jicia e il tenore Paolo Fanale. Dirigerà l’Orchestra di Padova e del Veneto il Maestro Francesco Ivan Ciampa.

Grandi eventi al Geox per concludere e iniziare l’anno in allegria. Venerdì 28 dicembre la Gaga Symphony Orchestra propone un repertorio originale di musica pop e dance. Appuntamento alle 21. La sera del 31 dicembre ore 22.30, Andrea Pucci vi farà accogliere il nuovo anno con buonumore e divertimento, tra musica dal vivo e comicità. Il 1 gennaio, alle 18.30, sempre Pucci farà iniziare il nuovo anno con “In... Tolleranza 2.0”, spettacolo adatto alle famiglie.

Sabato 29 dicembre, ore 21, direttamente dagli Stati Uniti d’America (Nebraska) arriva per una esclusiva europea al centro culturale San Gaetano “The Original American Gospel”. Un concerto con la musica gospel che dal 2009 ogni anno vede alternarsi una formazione “originale” con musicisti e cantanti americani di grande fama ed eccellenza. Biglietti 15 euro + dp.

Sabato 29 dicembre, alle ore 18, concerto di fine anno al teatro “Quirino De Giorgio” con Windiana Concert Band di Indiana (Usa), diretta da Jeffrey Scott Doebler. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.