Musica live, degustazioni, visite e sagre: tutti gli eventi del weekend a Padova e provincia

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana.

Due appuntamenti per il fine settimana con il Postepay Sound a Padova, area dell’ex Foro Boario. Venerdì 28 luglio lo show di David Guetta con i visual che regalano al pubblico un impatto scenico davvero incredibile e domenica 30 alle 21.30 appuntamento con i Brit Floyd che porteranno in scena le canzoni dei Pink Floyd con una nuova spettacolare produzione.

Il palco dell’anfiteatro del Venda ospiterà, sabato 29 luglio dalle ore 21, un pianoforte a coda, installato solo per l’occasione, e l’estro di Giulia De Paoli, pianista friulana affermata e attiva sul territorio nazionale. Il tutto per una serata magica: “Clair de Lune” notturni, preludi e sonate al chiaro di luna. LEGGI L’INTERVISTA A GIULIA DE PAOLI.

Per la rassegna “Seduzioni d’estate”, al castello del Catajo in programma venerdì 28 luglio, dalle 19 alle 23, la degustazione panoramica “Dolce Catajo. Le stelle del jazz al tramonto”. Una serata di vini locali e di jazz dal vivo con una delle star internazionali: Marc Abrams.

Sabato 29 e domenica 30 luglio torna con l’ottava edizione la manifestazione “Calici in Villa”, dalle ore 18 alle ore 23 nel parco storico di villa Cappello detta Imperiale a Galliera Veneta. Due giorni nei quali si potranno degustare vini veneti di qualità scoprendone i luoghi di origine e i loro produttori.

Dal 28 al 30 luglio l’associazione no-profit Tutti per Chiara organizza la prima edizione di “Calici sotto le mura” a Montagnana, tutte le sere a partire dalle 19. La manifestazione si tiene in piazza San Francesco e lungo le mura di via Mure Sud. Si tratta del primo evento in ricordo di Chiara Gemmo, il cui scopo è raccogliere fondi per continuare la ricerca sulla Talassemia iniziata da Chiara.

Ultimo incontro con “Parole d’autore” ad Albignasego. Appuntamento sabato 29 luglio alle ore 21 a Villa Obizzi con Dario Vergassola che presenta il libro “La ballata delle acciughe”.

Ultima settimana di luglio per il Padova Prive Village in fiera. Mercoledì 26 luglio appuntamento con la comicità di Cinzia Leone; giovedì 27 luglio ospite della kermesse LGBT Filippo Maria Battaglia, giornalista di SkyTg24. Venerdì 28 Davide Martini racconterà al pubblico “Ti dirò un segreto”, suo secondo romanzo mentre sabato 29 luglio incontro con Federico Boni, fondatore del blog Spetteguless.it. Non mancheranno, al solito, la musica e l’animazione.

Fuori dalla calura della città, Viaggiare Curiosi propone una passeggiata e un aperitivo al tramonto alla scoperta del castello di Lispida. Attraverso un percorso semplice, adatto a grandi e piccini, si conoscerà in maniera più approfondita il territorio che circonda il maniero. Appuntamento a Monselice domenica 30 luglio alle 18.

Torna l’iniziativa “Notturni d’arte” che anche quest’anno darà la possibilità di visitare mostre e palazzi della città nelle ore serali. Si parte giovedì 27 luglio alle 20.45 con i musei civici agli Eremitani e la mostra “Aeropittura. La seduzione del volo”, si continua venerdì 28 luglio con l’esposizione Marcello Mascherini e Padova, ospitata a Palazzo Zuckerman, appuntamento alle 20.45 a palazzo del Bo. Infine sabato 29 luglio alle 21 si parte per la passeggiata archeologica da piazza Eremitani a Prato della Valle. Tutti i costi e le info qui.

Ultimo appuntamento al Teatro Verdi con la rassegna estiva “Aperitivo a Teatro” che questo weekend, fino a sabato 29 luglio, porta in scena lo spettacolo “Bisbetica per gioco” alle ore 19. Al termine della pièce, aperitivo con gli attori sul palco.

