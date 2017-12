Speciale weekend di capodanno 2018: feste, musica e divertimento, tutti gli eventi a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Il Capodanno più celebre è, come ogni anno, quello in Prato della Valle! Domenica 31 dicembre dalle 22 alle 2 appuntamento con il grande Capodanno Wonder Company organizzato da Radio Company: musica, dj set, animazione per accogliere l’anno nuovo con un grande spettacolo pirotecnico e musicale.

Per la Stagione Lirica al Teatro Verdi va in scena lo spettacolo “La vedova allegra”, operetta in tre atti di Franz Lehàr in doppio turno, venerdì 29 e domenica 31 dicembre alle ore 20.45 (biglietti da 30 a 70 euro).

Ultimo appuntamento con la Stagione Lirica al Teatro Verdi, dove lunedì 1 gennaio alle ore 17 si svolge il grande concerto di Capodanno con l’Orchestra di Padova e del Veneto che si esibirà in arie e duetti di operetta e opera buffa (biglietti da 10 a 30 euro).

Grande evento per celebrare il Capodanno al Gran Teatro Geox: domenica 31 dicembre dalle 22.30 arriva Pintus@Capodanno, con il celebre comico di Colorado Angelo Pintus che torna a Padova con il format che unisce spettacolo, buffet e brindisi di mezzanotte (biglietti da 46 a 69 euro).

Il Piccolo Teatro Tom Benetollo ospita, venerdì 29 dicembre dalle ore 21 “Tre voci una terra”, concerto e spettacolo con i cantautori Gualtiero Bertelli ed Erica Boschiero, l’attore Titino Carrara e un ensemble di cinque elementi diretto dal jazzista Maurizio Camardi (biglietti 10 euro).