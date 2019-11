Black friday, Cracco, musei gratis, mercatini e degustazioni: gli eventi del weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Tutti gli eventi di VENERDÌ 29 NOVEMBRE

Tutti gli eventi di SABATO 30 NOVEMBRE

Tutti gli eventi di DOMENICA 1 DICEMBRE

Venerdì 23 novembre torna il Black Friday a Padova: dalle 20.30, per sole tre ore, tanti negozi del centro offrono sconti eccezionali su articoli selezionati, in contemporanea con tante altre città in tutto il mondo.

Domenica 1 dicembre, nell’ambito dell’iniziativa ministeriale #DomenicalMuseo, l’ingresso a tanti musei e siti archeologici statali del Padovano sarà gratuito. Tra i luoghi aderenti si trovano il Museo Nazionale Atestino. A due passi da Padova imperdibile la visita a Villa Pisani. Per scoprire altri siti coinvolti cliccate qui. (Foto Villa Pisani copy www.villevenete.net)

Cracco sarà protagonista sabato 30 novembre alle 14.30 di un talk show a Palazzo della Ragione in cui si racconterà a 360 gradi tra vino e gastronomia. A seguire, dalle 16.30, verrà invitato sul Liston di fronte a Palazzo Moroni - Comune di Padova per brindare con i padovani all’accensione dell’albero di Natale.

Come viene descritto dalla pagina facebook dell’evento: “Padova accoglie e si stringe, come le sardine. Padova dice no ai decreti sicurezza e sì alla solidarietà. Nessuna bandiera, nessun partito”. L'appuntamento con le “Sardine” è domenica 1 dicembre, in Piazza delle Erbe a Padova, dalle ore 17.

Sabato 30 novembre, dalle 10 alle 20, e domenica 1° dicembre, dalle 10 alle 19, torna il mercatino Christmas Bazaar, evento benefico della Società di San Vincenzo De Paoli, ideato e organizzato da Paola Viaro. Appuntamento nella splendida cornice di Palazzo Trevisan Mion, Centro Universitario Zabarella, in via Zabarella 82.