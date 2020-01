Musei gratis, Befana in Prato, spettacoli, concerti, sagre e mercatini: il lungo weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Tutti gli eventi di VENERDÌ 3 GENNAIO

Tutti gli eventi di SABATO 4 GENNAIO

Tutti gli eventi di DOMENICA 5 GENNAIO

Tutti gli eventi di LUNEDÌ 6 GENNAIO

Torna anche quest’anno, il 6 gennaio, la Festa della Befana in Prato della Valle. Appuntamento dalle ore 15.30 con la distribuzione delle calzette, fino ad esaurimento, e non mancheranno i momenti d’intrattenimento e di svago. Alle 17.30, immancabile, Grande falò della Befana “Brusa la Vecia”. Per tutta la giornata è possibile scaldarsi grazie a bevande calde (cioccolata calda, vin brûlé, ecc...), con una offerta minima che viene devoluta in beneficenza alle Cucine economiche popolari di Padova.

Domenica 5 gennaio, nell’ambito dell’iniziativa ministeriale #DomenicalMuseo, l’ingresso a tanti musei e siti archeologici statali del Padovano sarà gratuito. Tra i luoghi aderenti si trovano il Museo della Centuriazione Romana e il Museo Nazionale Atestino. A due passi da Padova imperdibile la visita a Villa Pisani. Per scoprire altri siti coinvolti cliccate qui.

Attesa, come confermano gli organizzatori, Myss Keta all'Extra Extra. "Adoroh Night" è il titolo della sarata in programma sabato 4 gennaio. Ingresso dalle 23.30 (come da evento FB) intero donna 15 euro; uomo 20 euro.

Torna da venerdì 3 a martedì 21 gennaio la tradizionale festa d’Inverno in Sala Filatura-Ex Jutificio a Piazzola sul Brenta. Ogni sera un’orchestra diversa, per cantare, ballare e stare insieme in allegria. Non mancherà lo stand gastronomico. Tutti i dettagli qui.

L’icona dei balletti classici ottocenteschi "Il lago dei cigni", oggi forse il più famoso al mondo, verrà riproposto a Padova al Gran teatro Geox grazie ll Russian Classical Ballet. Appuntamento domenica 5 gennaio alle ore 17.30. Biglietti da 29,96 euro.