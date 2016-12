Speciale weekend di capodanno 2017: feste, divertimento e musica, tutti gli eventi a Padova

Buon fine settimana cari lettori. Ultimo weekend del 2016 ma anche il primo del 2017. Se state cercando una festa o semplicemente cosa fare a Padova e provincia durante la notte di capodanno vi basterà cliccare qui.

Tradizionale festa di capodanno, proposta dal comune di Padova in collaborazione con Radio Company e Xenia spettacoli, con tanta musica e uno spettacolo di luci a mezzanotte: i fuochi d’artificio. Appuntamento in Prato della Valle dalle ore 22. Tutte le informazioni qui.

🎉 CAPODANNO 2017 A PADOVA: TUTTI GLI EVENTI E LE FESTE 🎉

Per la Stagione lirica 2016 anche quest’anno Padova offre un ricco programma per tutti coloro che vogliono godersi gli spettacoli in programma al teatro Verdi. Sia giovedì 29, sia sabato 31 dicembre in scena “La Bohème” di Giacomo Puccini con l'orchestra Filarmonia Veneta. Appuntamento dalle ore 20.45.

🎉 CAPODANNO 2017 A PADOVA: TUTTI GLI EVENTI E LE FESTE 🎉

Zed! presenta Capodanno con Zelig, l’evento si terrà al Gran Teatro Geox sabato 31 dicembre a partire dalle 22. Il brindisi di mezzanotte, distribuito a tutti gli spettatori, e un’allegria contagiosa sono ciò che l’ultima notte dell’anno vi riserverà, per salutare il programma-cult della comicità italiana e per accogliere con spensieratezza l’anno che verrà.

🎉 CAPODANNO 2017 A PADOVA: TUTTI GLI EVENTI E LE FESTE 🎉

A Padova, al Caffè Pedrocchi, si festeggia il capodanno. Per questo grande evento saranno utilizzate tutte le sale della storica location, inclusa la splendida sala Rossini, che ospiterà il gran cenone accompagnato dai migliori DJs della città.

🎉 CAPODANNO 2017 A PADOVA: TUTTI GLI EVENTI E LE FESTE 🎉

Per il sesto anno consecutivo Caritas Padova, insieme alla Pastorale dei Giovani, organizza il capodanno Caritas, per i giovani dai 18 ai 35 anni: un’occasione per vivere un’esperienza di servizio accogliente e nello stesso tempo divertente, che nella scorsa edizione ha visto la partecipazione di 250 persone. Appuntamento dalle ore 9 al Seminario minore.

🎉 CAPODANNO 2017 A PADOVA: TUTTI GLI EVENTI E LE FESTE 🎉

Sabato 31 dicembre, a partire dalle ore 20, la palestra comunale di Bovolenta ospita il tradizionale veglione di San Silvestro con Lisa e C. L'evento è organizzato dalla Pro Loco con il fine di passare un capodanno in compagnia.

🎉 CAPODANNO 2017 A PADOVA: TUTTI GLI EVENTI E LE FESTE 🎉

Sabato 31 dicembre, ore 20, alla palestra comunale di Saletto si tiene il “Cenone di fine anno” organizzato dal gruppo El Fogolaro con la collaborazione della ProLoco di Saletto. Non mancheranno il ballo liscio e intrattenimenti vari.

🎉 CAPODANNO 2017 A PADOVA: TUTTI GLI EVENTI E LE FESTE 🎉

Parola d’ordine: non violenza! Il tema della 50esima Giornata mondiale della pace del 1 gennaio 2017 è infatti La non violenza: stile di una politica per la pace. La marcia “Insieme per la pace” che, tradizionalmente, a Padova, si tiene il pomeriggio del primo giorno dell’anno, partirà alle ore 15 dal sagrato del Duomo.

🎉 CAPODANNO 2017 A PADOVA: TUTTI GLI EVENTI E LE FESTE 🎉

La prima edizione di Teolo Winter Runa si terrà il 1 gennaio dalle ore 8.30 a Teolo con partenza da piazza Perlasca. Sarà la manifestazione podistica del gruppo Teolo Running e dell’associazione StartLab.

🎉 CAPODANNO 2017 A PADOVA: TUTTI GLI EVENTI E LE FESTE 🎉

Sabato 31 dicembre doppio appuntamento ad Abano Terme. Alle ore 10.30, al Parco Termale Urbano, esibizione musicale Giovanna Lubjan; dalle ore 22.30, al Teatro Tenda Magnolia, “Il Capodanno Delle Terme”, musica e divertimento e tante sorprese per iniziare insieme l’anno nuovo. Entrata libera fino ad esaurimento posti.

🎉 CAPODANNO 2017 A PADOVA: TUTTI GLI EVENTI E LE FESTE 🎉

Sabato 31 dicembre, dalle 23.30, appuntamento al Flexo Padova con “Happy new year 2017!”. Musica e divertimento per festeggiare in compagnia il nuovo anno.

🎉 CAPODANNO 2017 A PADOVA: TUTTI GLI EVENTI E LE FESTE 🎉

Q-Bar presenta la festa di Capodanno 2017: gran galà - cena gourmet - disco club. A partire dalle ore 20, in programma la cena veglione con la migliore cucina internazionale e l’intrattenimento dello staff e dei djs Loris Pionieri e Markino.

🎉 CAPODANNO 2017 A PADOVA: TUTTI GLI EVENTI E LE FESTE 🎉

L’ultima notte dell’anno per sentirsi delle vere disco diva o degli astri nascenti della dance floor. Un ritorno agli anni scintillanti del mitico Studio 54 dove le provocazioni al costume e la stravaganza dettavano legge. Appuntamento dalle ore 20 al Big Club di Padova.

🎉 CAPODANNO 2017 A PADOVA: TUTTI GLI EVENTI E LE FESTE 🎉

“I’M New Year” è la festa di capodanno del Laboratorio Culturale I’M di Abano Terme, che si terrà naturalmente la sera del 31 dicembre. Si parte con la cena dalle ore 20 per finire con la colazione delle ore 4.30. Tutti i dettagli qui.

🎉 CAPODANNO 2017 A PADOVA: TUTTI GLI EVENTI E LE FESTE 🎉

Domenica 1 gennaio alle ore 17 nell’ambito della stagione lirica di Padova in scena al teatro Verdi il “concerto di Capodanno” con OPV - Orchestra di Padova e del Veneto. Maestro concertatore e direttore d'orchestra: Eduardo Strausser.

🎉 CAPODANNO 2017 A PADOVA: TUTTI GLI EVENTI E LE FESTE 🎉