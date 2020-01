Musei gratis, Itinerando in Fiera, concerti, sagre e rugby: gli eventi del weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Domenica 2 febbraio, nell’ambito dell’iniziativa ministeriale #DomenicalMuseo, l’ingresso a tanti musei e siti archeologici statali del Padovano sarà gratuito. Tra i luoghi aderenti si trovano il Museo della Centuriazione Romana e il Museo Nazionale Atestino. A due passi da Padova imperdibile la visita a Villa Pisani. Per scoprire altri siti coinvolti cliccate qui.

Dal 31 gennaio al 2 febbraio la Fiera di Padova ospita Itinerando, una fiera che vuole presentare e promuovere il turismo in tutti i suoi aspetti non convenzionali, non scontati e non diffusi. Tra gli ospiti attesi Vittorio Brumotti, Licia Colò, Patrizio Roversi di Turisti per Caso e molti altri ancora. Ingresso venerdì dalle 12 alle 19; sabato e domenica dalle 9 alle 18. Intero 10 euro / Ridotto 8 euro. I bambini fino a 12 anni non pagano e dai 13 ai 17 anni ridotto a 8 euro. Tutti i dettagli qui.

Ancora un artista internazionale che sceglie Padova per esibirsi. In scena alla Kioene arena, sabato 1 febbraio ore 20.30, Mika con il suo “Revelation Tour”. Biglietti da 48,30 euro. Qui i dettagli.

Da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio, tre giorni per festeggiare l'apertura della prima ItalyPost Factory by Lago, uno spazio eventi in piazza A. de Gasperi. In programma visite, incontri e talk con relatori quali Realacci, Bonomi, Bugaro, Malvestio, Savaglio e alcuni tra i più importanti imprenditori. I vari eventi sono su prenotazione. Tutti i dettagli e il programma qui.

Torna la festa della candelora al Palasport di Casalserugo. Si inizia venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio con l'apertura dello stand gastronomico, dalle ore 18.30. La manifestazione poi prosegue anche domenica 2 febbraio dove è prevista la vendita delle arance, il mercato coperto di prodotti locali (verdure, formaggi, salumi e molto altro). Lunedì 3 febbraio ultima serata con lo stand. Programma e dettagli qui.