Musei gratis, sagre, spettacoli e degustazioni: gli eventi del weekend a Padova e provincia

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Domenica 6 agosto, nell’ambito dell’iniziativa ministeriale #DomenicalMuseo, l’ingresso a tanti musei e siti archeologici statali del Padovano sarà gratuito. Tra i luoghi aderenti si trovano il Museo della Centuriazione Romana e il Museo Nazionale Atestino. A due passi da Padova imperdibile la visita a Villa Pisani. Per scoprire altri siti coinvolti cliccate qui. (Foto Villa Pisani copy www.villevenete.net)

Per la rassegna “Seduzioni d’estate”, al castello del Catajo continuano gli appuntamenti con le degustazioni panoramiche, gli eventi serali che prevedono visita guidata e degustazione di eccellenze enogastronomiche venete al tramonto sulle incantevoli terrazze del maniero. Appuntamento venerdì 4 agosto alle ore 19.

“Quando il vino folgora il mio cuore” è lo spettacolo in scena all’Anfiteatro del Venda sabato 5 agosto. Prima dello show possibilità di degustare i vini di Ca’ Lustra, serviti direttamente dalla roulotte vintage di Vino al Vino Street, enoteca itinerante. Inizio “festeggiamenti” ore 19, inizio spettacolo ore 21.

Notte carioca per Jazz By The Pool. Venerdì 4 agosto l’Hotel Terme Preistoriche, dalle 19, ospita Heloisa Lourenço & Paolo Andriolo Quartetto Brasilis. Il quartetto, guidato dalla coinvolgente voce di “Luma” Lourenço, propone una miscela di musica jazz-samba e latin.

Il Casone Azzurro di Vallonga sarà cuore pulsante della nuova tappa di Fuori Rotta Experience 2017 dedicata al senso dell’udito. Molte le iniziative proposte tra cui spettacoli musicali, teatrali, presentazioni, spazio “ritorno al vinile”, ma anche sabato 5 agosto il tour dei Casoni in bicicletta. L’evento è in programma dal 4 al 6 agosto nel comune di Arzergrande.

Continua l’iniziativa “Notturni d’arte” che anche quest’anno darà la possibilità di visitare mostre e palazzi della città nelle ore serali. Si parte giovedì 3 agosto Incontro alle 20.45 in Aula Magna Vallisneri “Bepi Colombo, C.I.S.A.S. e le attività spaziali a Padova”, si continua venerdì 4 agosto alle 20.30 con le visite guidate alla Casa di Francesco Petrarca e, infine, sabato 5 agosto alle 18 visite guidate al giardino jappelliano di Villa Trieste. Tutti i costi e le info qui.

Prima settimana del mese di agosto per il Padova Prive Village in fiera. Mercoledì 2 agosto Anna Mazzamauro porta in scena “Nuda e Cruda”; giovedì 3 agosto Miss Linda farà cantare tutti con il suo “Crazy Karaoke”; venerdì 4 agosto gli Horse Meat Disco, istituzione per gli amanti delle provocazioni del clubbing e per gli appassionati della moda, porteranno in fiera una serata londinese davvero cool; infine sabato 5 agosto special guest Elenoire Ferruzzi, regina del web e delle notti milanesi. Non mancheranno, al solito, la musica e l’animazione.

Per la rassegna “Il libro immaginato” appuntamento, venerdì 4 agosto, con Andrea Valente che presenterà il suo libro “Un’idea tira l’altra”. L’incontro, moderato dallo scrittore, regista, drammaturgo atestino Giancarlo Marinelli è in programma alle ore 21.30 alla barchessa di Este Nuova. Per conoscere tutti gli eventi in programma a Este nel fine settimana cliccate qui.

Un weekend ricco di appuntamenti quello de Le Staffe. Giovedì 3 agosto torna FACE con il parrucchiere Gaetano Coppola che curerà i capelli e l’immagine dei presenti; venerdì 4 agosto La Playa: sabbia, secchielli, gonfiabili e gadget fino a esaurimento per tutti i “bagnanti”, la musica continua anche sabato 5 agosto e infine domenica 6 Le Staffe diventa Supermarket con un’intera giornata dedicata allo shopping.

Prosegue con il secondo weekend di festeggiamenti la celebre sagra di Brugine, che si svolge alla parrocchia del Santissimo Salvatore fino all’8 agosto offrendo musica e spettacoli oltre ai tanti piatti dello stand gastronomico.