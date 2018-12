Musei gratis, Befana in Prato, concerti e spettacoli: gli eventi del weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui .

Torna anche quest’anno, il 6 gennaio, la Festa della Befana in Prato della Valle. Appuntamento dalle ore 15.30 con la distribuzione delle calzette, fino ad esaurimento, e non mancheranno i momenti d’intrattenimento e di svago. Alle 18, immancabile, Grande falò della Befana “Brusa la Vecia”. Per tutta la giornata è possibile scaldarsi grazie a bevande calde (cioccolata calda, vin brûlé, ecc...), con una offerta minima che viene devoluta in beneficenza.

Domenica 6 gennaio, nell’ambito dell’iniziativa ministeriale #DomenicalMuseo, l’ingresso a tanti musei e siti archeologici statali del Padovano sarà gratuito. Tra i luoghi aderenti si trovano il Museo della Centuriazione Romana e il Museo Nazionale Atestino. A due passi da Padova imperdibile la visita a Villa Pisani. Per scoprire altri siti coinvolti cliccate qui.

Appuntamento sabato 5 gennaio, ore 21, alla chiesa di Santa Rita con il concerto “Summertime for Saharawi”. L’evento è un modo per far conoscere la terribile vicenda del popolo Saharawi, relegato nei campi profughi algerini di Tindouf e costretto a vivere in condizione di estremo disagio. I fondi raccolti durante la serata vengono destinati a loro.

Il lago dei cigni, oggi forse il balletto più famoso del mondo, continua a mantenere intatto tutto il suo fascino per l’atmosfera lunare che accompagna l’apparizione di Odette, per il doppio ruolo di Odette-Odile, cigno bianco e cigno nero, per l´eterna lotta fra il bene e il male. Appuntamento venerdì 4 gennaio al gran teatro Geox, alle ore 21.30. Biglietti da 31,03 euro.