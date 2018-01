Musei gratis, Befana in Prato, concerti e spettacoli: gli eventi del weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Torna anche quest’anno, il 5 gennaio, la Festa della Befana in Prato della Valle. Appuntamento dalle ore 15.30 con la distribuzione delle calzette, fino ad esaurimento, e non mancheranno i momenti d’intrattenimento e di svago. Alle 18, immancabile, Grande falò della Befana “Brusa la Vecia”. Per tutta la giornata è possibile scaldarsi grazie a bevande calde (cioccolata calda, vin brûlé, ecc...), con una offerta minima che viene devoluta a favore della Casa di fuga per donne vittime di violenza del Comune di Padova.

Domenica 7 gennaio , nell’ambito dell’iniziativa ministeriale #DomenicalMuseo, l’ingresso a tanti musei e siti archeologici statali del Padovano sarà gratuito. Tra i luoghi aderenti si trovano il Museo della Centuriazione Romana e il Museo Nazionale Atestino. A due passi da Padova imperdibile la visita a Villa Pisani. Per scoprire altri siti coinvolti cliccate qui.

La Gaga Symphony Orchestra, in concerto al Gran Teatro Geox di Padova sabato 6 gennaio, è un ensemble composto da sessanta giovani musicisti professionisti provenienti da tutto il Veneto, che durante i suoi spettacoli propone un repertorio originale di musica pop e dance, dai classici evergreen alle ultime canzoni ballate in discoteca. La GSO con “Prova generale di un disastro sinfonico” vi aspetta dalle 21.15 (biglietti da 23 a 15,50 euro. Ridotto 11,50).

Laura Minici Zotti, fondatrice del museo del Precinema a conclusione dell’attività di lanternista, desidera dare alle nuove generazioni la possibilità, più unica che rara, di usare un’antica lanterna magica originale, proiettando sotto la sua abile guida alcuni vetri dipinti. L’attività è rivolta ad adulti e ragazzi maggiori di anni 10. Appuntamento sabato 6 gennaio dalle 10 alle 16. È gradita la prenotazione telefonica 049 8763838 o via mail info@minicizotti.it. Biglietto 10 euro, ridotto 8.

In scena alla sala civica Barison (davanti al supermercato Alì) “Quel veneto di Shakespeare a Padova” di e con Andrea Pennacchi, musiche e canzoni dal vivo di Giorgio Gobbo. Appuntamento alle 21.30 Ingresso 8 euro (5 euro con tessera Arci).