Musei gratis, fiere, visite guidate e sagre: gli eventi del weekend a Padova e provincia

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui .

Torna l’iniziativa ministeriale #DomenicalMuseo, che domenica 7 ottobre prevede l’apertura con ingresso gratuito di numerosi musei, siti archeologici e monumenti su tutto il territorio nazionale. A Padova saranno visitabili il Museo della centuriazione romana di Borgoricco, il Museo Nazionale Atestino a Este e, a pochi chilometri dalla città, Villa Pisani. Tutti i dettagli qui.

Ultimo fine settimana per “Chioggia in Prato pro Missioni” 2018. Fino a domenica 7 ottobre degustazioni ed intrattenimento in Prato della Valle. Lo stand gastronomico, con tutti i prodotti tipici della sagra del pesce di Chioggia, sarà aperto tutte le sere dalle ore 19; sabato e domenica aperto anche a pranzo dalle ore 12.

Il polo fieristico torna ad animarsi nel fine settimana. In programma da sabato 6 ottobre, poi fino al 14 ottobre, Casa su misura - il Salone dell’abitare con oltre 400 aziende (soprattutto del Nord est) daranno vita a un’esposizione di arredamenti di design e di proposte per l’edilizia e le ristrutturazioni. Orari: dal lunedì al venerdì 16 – 21 / sabato e domenica: 10 – 21. Ingresso: Intero 7 euro – ridotto 4 euro.

Torna la mostra mercato del giardinaggio organizzata dall’associazione “In Ghetto”, nell’area denominata, appunto, “Ghetto”. L’inaugurazione, con le autorità, è prevista per domenica 7 ottobre alle ore 10.30. Molte le iniziative in programma: visite guidate al Museo della Padova Ebraica e all’Antica Sinagoga.

In Villa Veritas è l’evento di degustazione ed esposizione che riunirà, domenica 7 e lunedì 8 ottobre, 98 importanti interpreti dell’enogastronomia italiana e internazionale negli eleganti saloni di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta. Appuntamento dalle 10, ingresso 23 euro al desk dell’evento, 18 euro se acquistato online entro il 6 ottobre. Ingresso gratuito per bambini di età inferiore ai 12 anni.