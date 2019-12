Clio a Padova, visite guidate, fiere, spettacoli, cene e mercatini: gli eventi del weekend

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Tutti gli eventi di VENERDÌ 6 DICEMBRE

Tutti gli eventi di SABATO 7 DICEMBRE

Tutti gli eventi di DOMENICA 8 DICEMBRE

Ultimo fine settimana, dal 6 all’8 dicembre, con la tradizionale fiera mercato della gallina di Polverara. Come ogni anno sono previsti la mostra delle galline e il mercatino per le vie del centro, musica, buon cibo e intrattenimento. Stand gastronomico aperto al Centro Culturale G. Perlasca venerdì dalle 19, sabato e domenica anche alle ore 12. Tutto il programma qui.

Primo fine settimana 6-7-8 dicembre, dalle 10.30 alle 22, per il Festival dell’Oriente a Padova Fiere. Mostre fotografiche, bazar, stand commerciali, gastronomia tipica, cerimonie tradizionali, spettacoli, medicine naturali, concerti, danze e arti marziali si alterneranno nelle numerose aree tematiche dedicate ai vari paesi in un continuo ed avvincente susseguirsi di show, incontri, seminari ed esibizioni. Ingresso intero 13 euro. Qui i dettagli.

Al via un'edizione speciale natalizia dei tour delle botteghe storiche, un modo per scoprire la storia e i luoghi del commercio di Padova. In programma sabato 7 dicembre due appuntamenti: alle 15.30 ritrovo in piazza del Carmine; alle 17.30 ritrovo in piazza Cavour. La partecipazione è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria tramite eventbrite o facebook cercando “Tour di Natale delle Botteghe Storiche di Padova”.

Apre in via Stefano Breda (laterale di piazza della Frutta) a Padova da venerdì 6 a lunedì 30 dicembre il temporary store di Clio, celebre make-up artist italiana. Clio sarà presente proprio venerdì 6 dicembre dalle ore 16 alle ore 19.30 per l'inaugurazione ufficiale del negozio.

Domenica 8 dicembre, ore 15, 16, 17, in programma nell’incantevole cornice della Loggia Cornaro “Cioccolarte”, la visita guidata dove, al termine, sarà offerta la cioccolata calda di produzione artigianale della gelateria Ciokkolatte accompagnata da dolci natalizi. Ingresso intero 12 euro, prenotazione obbligatoria. Qui i dettagli.