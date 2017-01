Mercatini, teatro e concerti: le iniziative del weekend dell'Epifania a Padova e provincia

Buon weekend cari lettori. Sono tanti gli eventi in programma nei prossimi giorni a Padova e provincia, in particolare quelli legati alla fine delle festività natalizie e alla ricorrenza dell'Epifania. Per vedere l'elenco completo vi basterà cliccare qui.

Sabato 7 e domenica 8 gennaio i padiglioni della Fiera di Padova ospitano la 48esima edizione della mostra internazionale felina dove, dalle 9.30 alle 19, potrete ammirare centinaia di esemplari dei più bei felini provenienti da tutto il mondo.

Ritorna venerdì 6 gennaio il grande appuntamento con la Festa della Befana in Prato della Valle, la manifestazione interamente dedicata alla celebrazione dell’Epifania che, a partire dalle 14.30, offre tantissime attività per bambini e famiglie, con distribuzione delle calzette e gran falò finale.

🌟 EPIFANIA 2017: TUTTI GLI EVENTI A PADOVA 🌟

Questo weekend avrete l’ultima occasione per divertivi con le numerose e classiche attrazioni organizzate nel centro cittadino in occasione delle festività natalizie. Chiudono infatti domenica 8 gennaio il Villaggio di Babbo Natale e la pista di pattinaggio in piazza Eremitani e la Giostra Cavalli in Prato della Valle.

Va in scena sabato 7 gennaio alle ore 21 al cinema Esperia la pellicola “La pelle dell’orso”, alla presenza del regista Marco Segato e dello scrittore Matteo Righetto, autore del romanzo da cui è tratto il film, entrambi provenienti da Padova.

Sul camminamento di ronda delle mura di Cittadella verrà allestita venerdì 6 gennaio la prima edizione del presepe vivente. Dalle 10 alle 16 potrete ammirare la rappresentazione allestita da più di trenta figuranti in costume, godendovi contemporaneamente la vista dall’alto del centro storico.

🌟 EPIFANIA 2017: TUTTI GLI EVENTI A PADOVA 🌟

Nell’ambito della XXIV Stagione concertistica internazionale dell’associazione Agimus, domenica 8 gennaio alle ore 16 si terrà a palazzo Zacco-Armeni un concerto di clarinetto, violino e pianoforte con musiche, tra gli altri, di Mozart e Schostakovich.

Per la rassegna “Domenica a teatro”, l’8 gennaio alle ore 16 il Teatro Sociale di Cittadella presenta lo spettacolo “Gian Burrasca”, opera tratta dall’omonimo romanzo di Vamba e dedicato a bambini e famiglie.

L’Orchestra del Brenta si esibirà nel tradizionale concerto di inizio anno al teatro Quirino de Giorgio di Vigonza, in programma venerdì 6 gennaio alle ore 18.30, con protagonista la voce solista di Paola Casula.

A partire da domenica 8 dicembre a Battaglia Terme potrete ammirare il presepe galleggiante, allestito sul un tradizionale burceto veneziano e animato da ingegnosi meccanismi. Potrete inoltre visitare le numerose attrazioni legate all’acqua custodite nel Museo della navigazione fluviale, il castello del Catajo e villa Selvatico.

Terminano questo fine settimana gli appuntamenti di “It’s Christmas Time!”, gli eventi legati alle festività organizzati a Montegrotto Terme. Venerdì 6 gennaio sono in programma la BefanaRun delle Terme alle ore 15 e la manifestazione “Evviva la Befana!”, con spettacoli per bambini e spettacolo pirotecnico finale.

🌟 EPIFANIA 2017: TUTTI GLI EVENTI A PADOVA 🌟

Proseguono le aperture straordinarie del MicroMegaMondo al museo Esapolis nel periodo festivo, con i laboratori “Insetti&co.” il 6 e 8 gennaio, “Dal baco alla seta” il 7 gennaio e domenica, alle ore 14, l’incontro dal vivo con bellissimi rapaci notturni e diurni.

Venerdì 6 gennaio a partire dalle 10.30 il Tempio della Pace di Padova ospita la tradizionale Festa delle Genti, manifestazione religiosa dedicata all’incontro delle diverse culture, che vedrà la presenza del vescovo Claudio Cipolla.

Domenica 8 gennaio, dalle 8 alle 19, tornerà ad animare le vie, le piazze e i portici del centro storico di Piove di Sacco il tradizionale mercatino dell’usato organizzato dalla Pro Loco Piove, dove potrete trovare ogni genere di prodotto, dall’oggettistica all’abbigliamento vintage.

Doppio appuntamento nel weekend al Laboratorio culturale I’M di Abano Terme. Venerdì 6 gennaio alle 22 saliranno sul palco i C+C=Maxigross con Miles Cooper Seaton, mentre sabato 7 toccherà alla musica multietnica di Bio Cafè Touba a partire dalle ore 20.

In occasione dell’Epifania, ritorna venerdì 6 gennaio il grande mercatino dell’antiquariato e dell’usato allestito a villa Roberti di Brugine. Oltre alla varietà di prodotti da spulciare all’interno della bellissima location, è prevista una speciale promozione 2x1: ogni due biglietti uno sarà in omaggio.