Padova capitale europea del volontariato, Carnevale, teatri e incontri: il weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Il 7, 8 e 9 febbraio la città del Santo sarà il punto di riferimento a livello nazionale con dibattiti, confronti e contaminazioni tra mondo no profit, mondo istituzionale e imprenditoriale con un obiettivo unico: ricucire insieme l'Italia. La cerimonia di apertura di Padova capitale europea del volontariato sarà venerdì 7 febbraio in Fiera alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella; alla sera, alle 21, concerto ad ingresso gratuito dell'OPV in Sala dei Giganti. Gli incontri si concentreranno poi già sabato 8 e alle 21 Antonella Ruggiero e Maurizio Camardi emozioneranno il pubblico alla Basilica del Santo. Infine, domenica 9 febbraio segnaliamo lo spettacolo teatrale “Acapulco” in scena alle 21 al Barco Teatro. Tutti i dettagli e programma qui.

Al via nella sua 72esima edizione il Carnevale del Veneto a Casale di Scodosia con tutta una serie di eventi imperdibili. In piazza la sfilata dei carri allegorici è prevista già per domenica 9 febbraio. Entrata a pagamento: intero 3 euro, bambini fino ai 12 anni gratis e vestiti in maschera gratis. Qui tutte le info.

La prima opera musicale basata sull’omonimo poema di Dante Alighieri, la Divina Commedia con il suo viaggio tra inferno, purgatorio e paradiso alla ricerca dell’amore sarà in scena a Padova. Appuntamento alle ore 21.15 sabato 8 febbraio al Gran teatro Geox. Biglietti da 24,61 euro a 54,14 euro. Qui i dettagli.

Leo Muscato dirige Alessandro Haber e Alvia Reale nell’opera teatrale più conosciuta e rappresentata di Arthur Miller: un viaggio nel lato più oscuro del sogno americano. Torna la stagione di prosa al teatro Verdi con la “Morte di un commesso viaggiatore". Venerdì 7 (alle 17 incontro con gli artisti nel Foyer) e 8 febbraio appuntamento alle 20.45, domenica 9 febbraio alle 16. Biglietti e dettagli qui.

Domenica 9 febbraio la ProLoco e il comune di Camposampiero invitano tutti a festeggiare il Carnevale. Appuntamento in piazza Castello dalle 14. Dettagli qui.