Artisti di strada, picnic sotto le stelle, vini, feste e sagre: gli eventi del weekend a Padova

Da giovedì 6 a domenica 9 giugno le piazze del centro città si trasformeranno in un circo a cielo aperto. Torna il Padova Street Show, festival internazionale di circo contemporaneo con gli artisti di strada, provenienti da ogni parte del mondo, che si esibiranno in spettacoli e performance. Tutto il ricco programma nel dettaglio qui.

Le eccellenze del vino delle province di Padova, Verona e Vicenza si incontrano a Montagnana il 7, 8 e 9 giugno. Il percorso si snoda lungo tre delle vie del centro storico, con più di cento espositori. Prezzo: 15 euro a persona (sei assaggi degustazione di vini e tre assaggi di eccellenze food). Appuntamento venerdì 7 giugno dalle 18.30 alle 23.30, sabato 8 giugno dalle 16.30 alle 23.30 e domenica 9 giugno dalle 11.30 alle 20.30. Tutto il programma nel dettaglio qui.

Cynara Flair torna, venerdì 7 giugno, a Villa dei Vescovi sui magnifici colli Euganei, con il format amatissimo delle serate milanesi: il “Picnic sotto le stelle”. Non mancheranno musica, tovaglie floreali, cestini in vimini e tutto l’occorrente per godervi la serata in perfetta armonia. L’ingresso è vincolato all’acquisto del cestino (una persona = un cestino). Dress code botanico/fiabesco. L’orario di inizio serata è 19.30 (ma potete arrivare anche fino alle 20.30) e si concluderà alle 23.30. Entrata intera 7 euro più costo del cestino. Tutti i dettagli qui.

Torna ad Arquà Petrarca il mercatino “Per le vie del Borgo - Hobbismo e antiquariato dal passato al presente”, che vi da appuntamento domenica 9 giugno dalle ore 9 con espositori provenienti da tutto il Veneto. In caso di maltempo la manifestazione viene sospesa.

Sempre ad Arquà, in Piazza Petrarca, da venerdì 7 a domenica 9 giugno sesta edizione della festa della Santissima Trinità dove non mancheranno gli spettacoli e lo stand gastronomico che venerdì e sabato sarà aperto dalle 19, domenica tutto il giorno dalle 11.

Fino a domenica 9 giugno la fiera campionaria internazionale di Padova festeggia il suo centenario: l’unica fiera italiana in grado di poter vantare un simile primato. Appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 24, mentre sabato e domenica dalle 10 alle 24. Ingresso libero. Tutti i dettagli qui.