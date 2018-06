Jovanotti, street show, manifestazioni e sagre: gli eventi del weekend a Padova e provincia

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui .

Il momento tanto atteso è arrivato: sabato 9 giugno alle 21.30 Jovanotti salirà sul palco dell’arena spettacoli in Fiera per la prima delle due date padovane del suo “Lorenzo Live 2018” (biglietti da 49,50 a 92 euro).

Per quattro giorni Padova diventa un grande palcoscenico a cielo aperto grazie al Padova Street Show, il festival internazionale del circo contemporaneo e degli artisti di strada che interesserà il centro e i quartieri. Dal 6 al 10 giugno attori, acrobati, giocolieri ma anche workshop e incontri.

Torna l’appuntamento della seconda domenica del mese con il mercatino di hobbismo e antiquariato nel centro storico di Arquà Petrarca. “Per le vie del borgo” vi aspetta il 10 giugno dalle 9 al tramonto con tantissimi oggetti per le vostre collezioni.

In occasione della domenica sostenibile in programma il 10 giugno, al Parco Basso Isonzo dalle 10 alle 18 va in scena Urban Green Fest, la festa della sostenibilità ambientale con tante iniziative formative e attività per grandi e piccini, per vivere l’ambiente in modo rispettoso. Qui il programma completo.

Sabato 9 e domenica 10 giugno, dalle 10 alle 23.30, torna in piazza Paolo Camerini a Piazzola sul Brenta il Mapu – Marvellous Puppetry Festival, la manifestazione dedicata al teatro di figura con tantissimi artisti e spettacoli gratuiti.