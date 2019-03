Carnevale, feste in piazza, visite, teatri e concerti: gli eventi del weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui .

Tutti gli eventi di VENERDÌ 8 MARZO

Tutti gli eventi di SABATO 9 MARZO

Tutti gli eventi di DOMENICA 10 MARZO

Domenica 10 marzo Arquà Petrarca ospita la festa del mandorlo con incontri, mercatini e passeggiate. Un appuntamento con lo scopo di valorizzare questo frutto e di offrire al borgo una festa di Primavera. In caso di maltempo la manifestazione verrà posticipata a domenica 17 marzo.

Palazzo Bo apre a visite guidate gratuite sulle tracce delle presenze femminili al Bo, dedicati sia alla cittadinanza che al personale dell’Ateneo. Il punto di partenza per la visita è nei pressi della Stele di Galileo, nel Cortile Nuovo del Palazzo. Turni riservati alla cittadinanza alle ore 11 e alle ore 16. Dettagli e prenotazioni qui (vedi il video dell'iniziativa qui).

Pacifico torna nel 2019 con un nuovo disco di inediti “Bastasse il cielo” in uscita a marzo e sarà al Teatro Filarmonico di Piove di Sacco, venerdì 8 marzo, per un concerto imperdibile. Appuntamento alle ore 21, biglietti da euro 19,50 a euro 21,50.

Domenica 10 marzo, ore 18, Riccardo Gamba, Pietro Quadrino, Davide Sportelli e Francesco Wolf in scena al teatro comunale “Quirino De Giorgio” di Vigonza con “Savana Padana”. Spettacolo tratto dal romanzo di Matteo Righetto. Biglietti interi 13 euro, ridotti 10 euro.(qui la recensione dello spettacolo al Verdi).

Riflettori puntati su Cadoneghe sabato 9 marzo per il “Carnevale by night”. Un ricco calendario di iniziative: alle ore 18 giochi di bolle, laboratori di giocoleria e coriandoli in piazza Insurrezione a Mejaniga per i più piccolini. Dalle ore 20 sfilata di carri allegorici. Dalle 21 la festa volgerà al termine con giochi di luce e giochi di fuoco. In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a sabato 16 marzo.