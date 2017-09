Vintage Festival, degustazioni in villa, crociere in battello: gli eventi del weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Torna con l’ottava edizione il Vintage Festival (quest’anno Future Vintage Festival) al San Gaetano. Un’area expo dedicata al vintage contemporaneo, oltre trenta appuntamenti culturali tra workshop, lecture, concerti e nightlife, dodici esposizioni artistiche legate all’arte contemporanea, al design e alla fotografia; un’offerta culturale gratuita, che propone un programma ricco di grandi protagonisti. Imperdibile il concerto inaugurale gratuito di Carmen Consoli giovedì 7 settembre in piazzetta Pedrocchi. Durante la manifestazione non mancherà all’arena Romana il consueto Chic Nic.

Il palco dell’anfiteatro del Venda ospiterà, sabato 9 settembre alle ore 21.15, “Clair de Lune - C’era una volta Morricone”. Un appuntamento speciale, con orchestra, per un omaggio alla carriera del Maestro Ennio Morricone, una serata di luna piena dedicata alle colonne sonore che hanno incantato intere generazioni. Apertura ore 19.30. Biglietti 15 euro.

XXII edizione della manifestazione medievale “Palio di Sant’Anontin” in Arcella che prevede la tradizionale “corsa dei carretti” trainati a mano da quattro squadre concorrenti. L’appuntamento è per domenica 10 settembre a partire dalle ore 10 con giochi, attrazioni giullaresche, falconieri, artigiani medievali, musica, danze e molto altro ancora.

Torna “Per le vie del Borgo - Hobbismo e antiquariato dal passato al presente”, il mercatino di Arquà Petrarca. Numerosi espositori provenienti da ogni parte del Veneto animeranno le vie del centro di Arquà con proposte di antiquariato, oggettistica antica, vintage, e molto altro. Appuntamento domenica 10 settembre dalle ore 9. In caso di maltempo la manifestazione viene sospesa.

Torna anche quest’anno il Rise Festival al parcheggio degli impianti sportivi Valsugana Calcio. Tantissime le band e la musica proposta da martedì 5 settembre a domenica 10. Un programma davvero ricchissimo fatto di serate con grandi concerti, ma anche aperitivi a tema, cucina e laboratori. Ingresso libero, è gradita un’offerta.

Per la rassegna “Seduzioni d’estate”, al castello del Catajo in programma venerdì 8 settembre, dalle 20.45, un appuntamento serale dedicato a bambini e famiglie per scoprire il castello in modo alternativo, giocando e divertendosi con una caccia al tesoro. Evento su prenotazione, bambini 6 euro, adulti 9. Al termine non mancherà una piccola dolce sorpresa.

Domenica 10 settembre nel parco del castello di Valbona ritorna, per l’ultima volta in vista della chiusura della struttura il 31 ottobre, la Fiera di Valbona, grande manifestazione a ingresso libero che dalle 11 alle 19 propone la mostra mercato del vintage, attività per bambini, area ristoro e visite guidate.

L’associazione Veneto Nostro Raixe – Venete presenta la 14esima edizione della Festa dei Veneti, in programma sabato 9 e domenica 10 settembre a Cittadella. Il più grande evento di cultura veneta in tutte le sue espressioni: musica, teatro, poesia, letteratura e storia, spettacoli, folklore, rievocazioni storiche. Durante le giornate di festa troverete anche esposizioni di prodotti tipici, mostre di arti e mestieri, stand gastronomici di cusina veneta, oltre che convegni, dibattiti e molto altro.

Terzo appuntamento a Villa Gallarati Scotti di Fontaniva. L’evento musicale avrà luogo domenica 10 settembre, nel salone centrale appena restaurato dell’antica dimora gentilizia. Il tema sarà “Il Suono Romantico della Musica da Camera” con musiche di Schumann e Brahms interpretate da F. Sormani (Pianoforte), S. Antonello (Violino) e D. Baldin (Corno). Il biglietto di 12 euro comprende la visita guidata e l’esibizione musicale. Ingresso alle ore 14, inizio concerto ore 15.30.

Nuovo appuntamento con le mini-crociere notturne in battello della rassegna “Burchiello Music Festival”. Sabato 9 settembre l’evento conclusivo “E la chiamano estate…” vede protagonista Chiara Luppi, che vi accompagnerà sulle note dell’R’n’B nella degustazione di vini lungo il Piovego. Imbarco dal pontile del Portello alle ore 21.