Calici di stelle euganei, San Lorenzo, musica e sagre: gli eventi del fine settimana a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Tutti gli eventi di VENERDÌ 9 AGOSTO

Tutti gli eventi di SABATO 10 AGOSTO

Tutti gli eventi di DOMENICA 11 AGOSTO

Torna ad Arquà Petrarca il 9, 10 e 11 agosto “Calici di stelle euganei”, l’importante evento enogastronomico dei colli Euganei. Non mancheranno serate di degustazione dei vini DOC e DOCG Colli Euganei, sfiziosi piatti del territorio, osservazione guidata delle stelle e concerti sotto il cielo stellato del meraviglioso borgo di Arquà Petrarca. Kit iniziale euro 15 (bicchiere + tasca + 12 Stelle Euganee). Tutto il programma qui.

Una notte di stelle con i telescopi del Planetario di Padova al parco Buzzaccarini, sabato 10 agosto, l’astrofilo Marco Bregolato e l'astrofisico Luca Nobili vi condurranno in un viaggio tra orientiring stellare e visione dei pianeti, aspettando le stelle cadenti. Ingresso: 10 (con calice di vino) - 17 euro (cena). Evento a numero chiuso. Per info e prenotazioni clicca qui.

Dopo il grande successo della notte bianca, Padovaland riapre solo per una notte, sabato 10 agosto, in occasione di San Lorenzo. Tutte le attrazioni sano aperte dalle 20 alle 01 a soli 10 euro!

Quello del 10 agosto è l'appuntamento con le stelle più atteso dell'estate: la notte di San Lorenzo. In programma a villa dei Vescovi un evento speciale dove non mancheranno le visite guidate alla Villa (ogni mezz'ora a partire dalle 19.30) e la cena alle ore 20 (prenotazione obbligatoria). Ingresso a pagamento.

Magia e intimità, per una serata speciale; questi gli ingredienti per l’appuntamento di venerdì 9 agosto dalle 20 (prima visita guidata) al castello del Catajo. Nel ventennale della scomparsa del poeta cantautore, uno spettacolo narrato e suonato in cui scoprire attraverso aneddoti, vicende umane, storiche e culturali, la vita e le canzoni di De André. Ingresso 25 + dp. Sabato 10 poi, non poteva certo mancare l’appuntamento con le stelle cadenti. Una passeggiata con lo sguardo all’insù, con la speranza di cogliere qualche sfolgorante e fulminea scia luminosa. Appuntamento alle 21.30. Ingresso a pagamento.

[Calici di stelle. Foto ©Matteo_Danesin_fotografia]