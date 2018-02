Manifestazioni di Carnevale in centro e in provincia, teatri e visite: il weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Torna il classico appuntamento con il Carnevale in centro a Padova: domenica 11 febbraio dalle 15.30 tutti sul Liston, per dare inizio alla grande parata per le vie fino a raggiungere Prato della Valle, dove sfileranno i carri allegorici per aggiudicarsi l’ambitissima “Gallina d’Oro”. Qui tutti i dettagli.

Approda al Gran Teatro Geox uno degli spettacoli più classici e amati dal pubblico: domenica 11 febbraio alle 18 va in scena “Tutti insieme appassionatamente”, l’emozionante musical ambientato nell’Austria degli anni Trenta (biglietti da 20 a 40,50 euro).

Doppia data per quello che non è semplicemente un concerto, ma la celebrazione del sodalizio d’oro della musica italiana, quello tra Mogol e Battisti. “Canto libero” è lo spettacolo in omaggio ai due grandi artisti che arriva al Piccolo Teatro con due date, giovedì 8 e venerdì 9 febbraio alle ore 21 (biglietti 25 euro).

Prosegue la Stagione di Prosa al Teatro Verdi, che dal 7 all’11 febbraio vede in scena lo spettacolo “Il nome della rosa”, tratto dalla storia scritta da Umberto Eco e trasformata anche nel celebre film. La pièce è in programma da mercoledì a sabato alle ore 20.45 e domenica, in replica, alle ore 16 (biglietti da 8 a 29 euro).

Riprendono le escursioni in bicicletta “Padova invisibile”, il ciclo di appuntamenti che domenica 11 febbraio presenta l’itinerario “I luoghi della memoria – Prima parte”. Partenza da Prato della Valle alle ore 9.30 e rientro alle 12.30 (biglietti 2 euro).