Welcome Festival Padova è un festival diffuso, che si svolge dal 23 al 25 marzo e dedicato al sostegno dell’integrazione dei migranti e rifugiati attraverso la creatività.

L’associazione Xena centro scambi e dinamiche interculturali coordina la manifestazione, che si realizza soprattutto grazie a un ricchissimo partenariato di realtà locali che a diverso titolo hanno messo a disposizione risorse ed energie per collaborare alla creazione degli eventi.

Il festival è patrocinato dal comune di Padova, è supportato dal movimento No Hate Speech Movement Italia, dal programma Erasmus + e dall’Agenzia Nazionale per i Giovani nell’ambito dello SVE Strategico Welcome.

Programma

venerdì 23 marzo

ore15-16.30, Centro Universitario, Sala blu (via Zabarella, 82)

Uscire dall’emergenza continua - Welcome Festival meets Stefano Allievi

Incontro con Stefano Allievi, autore del libro “L’immigrazione. Cambiare tutto.” Un momento dedicato ad una riflessione approfondita sulle questioni che accompagnano le migrazioni attuali.

ore 16.30-20.30, Cooperativa Il Sestante Onlus (via dell’Arzere, 18)

Fotografia4Social, inaugurazione mostra

Raccolta di immagini realizzate in progetti in cui la fotografia è stata utilizzata come strumento d’inclusione, per dar voce a persone e storie altrimenti sconosciuti.

La mostra rimarrà aperta nei giorni 23 e 24 marzo

ore 17-18.30, Human Library Il mondo che non vedo (via Beato Pellegrino, 37)

Speed date interculturale

Un’occasione per conoscere persone di diverse culture divertendosi, creando scambio e incontro in più lingue. A seguire, la biblioteca vivente: ascolta la storia del “libro” che sceglierai.

Iscrizione: padovawelcome@gmail.com

ore 18.30 - 21.30, BiosLab (via Brigata Padova, 5)

Welcome Festival meets con workshop percussioni africane, esposizione fotografica “A Warehouse of Souls” di Nicola Zolin, presentazione Welcome to Sconfinamenti e concerto di The Widscream Band

sabato 24 marzo

ore 10-13, Xena centro scambi e dinamiche interculturali (via Citolo da Perugia, 35)

Free market e Cucina Brigante

Le risorse del territorio sono molte e a volte gratuite. Un esperimento di economia circolare per riutilizzare e ridistribuire. Potrai frugare tra vestiti, libri, oggetti, o scegliere frutta e verdura in maniera gratuita.

ore 10-13, Lab Cucito Base Unica Terra (via Citolo da Perugia, 35)

Welcome Rattoppo Militante

Laboratorio aperto a tutti per imparare come rattoppare una maglia o per trasformare un capo che non serve più!

Iscrizione: padovawelcome@gmail.com

ore 10.30-12, Limerick (via Tiziano Aspetti, 13)

Giochiamo col mondo

Una mattinata di giochi dal mondo immaginati dai bambini, per scoprire e interessarsi ad altre culture!

Iscrizione: padovawelcome@gmail.com

ore 16-18, Palazzo Moroni, Sala anziani (via Municipio, 1)

Welcome Festival Incontra

Uno spazio di discussione pensato per conoscere meglio le realtà che, a più livelli, si sono attivate per proporre modelli alternativi di riflessione e cambiamento, proposte concrete per una accoglienza dignitosa e responsabile.

domenica 25 marzo

ore 10-13

Partita di calcio interculturale

Partita di calcio in squadre miste per scoprire l’altro divertendosi

Iscrizione entro il 20 marzo: padovawelcome@gmail.com

ore 11-13.30, Cattedrale ex Macello (via Cornaro, 1)

Workshop di riparazione biciclette

La bicicletta è un mezzo sostenibile e alla portata di tutti. Come gestire i piccoli inconvenienti della manutenzione quotidiana? Porta la tua bicicletta e la Mente Comune ti aiuterà a ripararla insieme a persone provenienti da diversi paesi.

ore 15-18, Piazza della Frutta

Welcome to Arte migrante!

Momento di condivisione interculturale durante il quale potrai esibirti con musica, canti, poesia, monologhi o tutto quello che ti piacerebbe condividere con gli altri.

ore 18-20.30, Peace&Spice (via Dondi dall’Orologio, 13)

Welcome to Peace & Spice - Spezie e cammini

Un posto speciale, dove ragazzi e ragazze provenienti da diversi paesi vi faranno scoprire, assaggiare piatti dal mondo e ascoltare storie di viaggi e migrazioni.

Contatti

Associazione Xena,

049.8752322

padovawelcome@gmail.com

