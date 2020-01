“Welfare Territoriale in Saccisica”, presentazione all’auditorium della banca Patavina

L’iniziativa che si terrà a Piove di Sacco il giorno 16 gennaio, alle ore 21, presso l’auditorium della Banca Patavina (via Valerio, 78 – retro banca) avente come oggetto il Welfare Territoriale. Nell’occasione verrà presentato anche il progetto “Welfare Territoriale in Saccisica”, alla presenza dell’Assessore Regionale al lavoro Elena Donazzan.

Trattasi di una progettualità, unica nel Veneto, che vede insieme dieci aziende del territorio (tra le più grandi per fatturato e numero di dipendenti), tutti i comuni della Saccisica, tutte le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, le cooperative sociali, la Camera di Commercio di Padova, la Provincia di Padova, la Banca Patavina e Enaip .

