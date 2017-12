WHATISLOVE • 90s party • XMas Edition al Fishmarket

WHATISLOVE • 90s party • XMas Edition

dalle 22 alle 4.30

Fishmarket vi aspetta in pistaper festeggiare il Natale più 90s che ci sia.

#WHATISLOVE è la festa anni Novanta per chi gli anni Novanta li ha stravissuti e ne ha fatto uno stile di vita. La musica, il culto e la moda: al Fish per una sera è tutto truly, madly, deeply 90s.

dj set Andrea Cecchi

Ingresso:

Free entry dalle 22 alle 23.30

3 euro dalle 23.30 alle 3

Ingresso riservato ai soci

É possibile ottenere la tessera 2017 (valida fino a dicembre) al costo di 3 euro o quella 2018 (valida fino a dicembre 2018) al costo di 10 euro compilando i moduli all’ingresso o inoltrando la domanda online a questo link