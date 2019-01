"Who will write our history", proiezione al museo della Padova Ebraica

Proiezione gratuita del docufilm

“Who will write our history” giovedì 24 gennaio alle ore 18.

In occasione del giorno della Memoria, il Museo della Padova Ebraica si unisce all’iniziativa del World Jewish Congress e dell'UCEI per la proiezione universale del docufilm prodotto da Nancy Spielberg e Roberta Grossman.

Nel novembre del 1940, dopo che i nazisti avevano rinchiuso 450mila ebrei nel Ghetto di Varsavia, un gruppo segreto di giornalisti, studiosi e capi della comunità decise di contrattaccare. Capeggiato dallo storico Emanuel Ringelblum, volle combattere la propaganda e le menzogne naziste non con la violenza ma con carta e penna.

Il documentario testimonia l'eroica resistenza culturale, realizzata attraverso l’archiviazione secretata di oltre 60mila pagine di diari, manifesti, fotografie e oggetti, che costituiscono il lascito di un’intera esistenza svanita con la liquidazione del Ghetto di Varsavia. I documenti furono raccolti dal ricercatore Ringelblum prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale e vennero miracolosamente ritrovati sotto le macerie nel Dopo Guerra.

Ora, per la prima volta, la storia di questo eroico gruppo è raccontata nella forma di un film-documentario, scritto e diretto da Roberta Grossman e prodotto da Nancy Spielberg. Prendendo ispirazione dal libro, "Who Will Write Our History" unisce gli scritti dell'archivio di Ringelblum con nuove interviste, filmati raramente visti e dalla drammaticità mozzafiato, per trasportarci all'interno del Ghetto di Varsavia e nelle vite di questi coraggiosi combattenti della resistenza.

La proiezione è gratuita ma è gradita la prenotazione tramite e-mail padovaebraica@coopculture.it o chiamando il numero 049661267 in orario di apertura del Museo.

