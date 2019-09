Wilco in concerto al Gran teatro Geox

Arrivano in Italia i WILCO! La band di Chicago sarà a Padova al Gran Teatro Geox.

Appuntamento venerdì 20 settembre alle ore 21.30.

Dettagli

Il decimo album in studio della band, Schmilco, è uscito nel 2016 e funge da seguito di Star Wars, il disco che i Wilco hanno rilasciato a sorpresa e gratuitamente per i propri fan.

Dopo 20 anni di carriera, il gruppo si è mosso verso una direzione più acustica per questo progetto discografico. Schimilco vede il leader della band Tweedy in uno stato di alienazione: come conciliare la dissonanza fra la propria identità è la percezione che il pubblico ha della sua band? “Credo che questo disco sia gioiosamente negativo” – racconta Tweedy – “E’ triste in maniera diversa, ma si tratta di una tristezza che non conduce mai verso uno stato di disperazione o privo di speranza. Mi sono divertito, in realtà, a raccontare in maniera amara le cose che mi rendono triste”.

Registrato nello studio The Loft a Chicago, l’album è prodotto da Jeff Tweedy e Tom Schick. La band è formata da Jeff Tweedy, John Stirratt, Nels Cline, Glenn Kotche, Patrick Sansone e Mikael Jorgensen.

Info web

https://www.zedlive.com/evento/biglietti-wilco-padova/