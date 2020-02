Willie Peyote allo Sherwood Festival

Venerdi 19 giugno - Sherwood Festival 20

Park Nord Stadio Euganeo

Viale Nereo Rocco - Padova



▶ Willie Peyote

Tourdegradabile – Estate 2020

www.facebook.com/williepeyote/

Ingresso

Biglietto in prevendita: 18 euro + d.p.

Biglietto in cassa: 20 euro

▩ Prevendite

(Disponibili a partire dalle ore 16 del 19 febbraio)

Sherwood.it > http://bit.ly/SH20_Sherwood

Ticketone.it > http://bit.ly/SH20_ticketone

Mailticket.it > http://bit.ly/SH20_mailticket

Gli aventi diritto al bonus cultura iscritti all'applicazione 18app dovranno obbligatoriamente acquistare il biglietto in prevendita collegandosi al seguente indirizzo: www.ticketone.it/18app

Con il bonus cultura non si potrà acquistare il biglietto in cassa.

I bambini entrano gratuitamente fino al compimento dei 12 anni di età.

Le persone con disabilità devono acquistare regolare biglietto e possono essere accompagnate da una persona che entrerà gratuitamente.

Al termine del concerto ingresso 1 euro può bastare

Alla vigilia della prima delle quattro date consecutive al Teatro Concordia di Venaria Reale – traguardo raggiunto per la prima volta da un artista italiano – Willie Peyote annuncia il nuovo tour estivo. Dopo il grande successo dei live invernali, attualmente in giro per l’Italia e completamente sold out, l’artista è pronto per questa nuova avventura.

Il tour, organizzato da Magellano Concerti, porterà Willie Peyote a esibirsi sui palchi di alcuni dei più importanti e ricercati festival italiani, come Rock in Roma, Sherwood Festival, Rugby Sound Festival, Collisioni e Noisy Naples. Le altre città toccate saranno Cesena, Bologna, Genova, Brescia, Locorotondo, Cinquale e Prato.

Willie Peyote sarà protagonista della stagione live estiva con un tour ricco di date, occasione per riascoltare i brani dell’album “Iodegradabile”, acclamato da critica e pubblico tanto da debuttare nella TOP 5 della classifica FIMI, e brani ormai culto come “Non Sono Razzista Ma…”, e “Metti Che Domani”.

Con 4 album all’attivo, Willie Peyote negli anni ha ottenuto sempre più consensi da parte del pubblico ma anche della critica, che loda la sua capacità di fondere l’energia e la padronanza tecnica della musica rap con testi che guardano alla canzone d’autore per come affrontano le tematiche sociali e attuali, il tutto con un’ironia tagliente e divertente.

Il suo ultimo progetto, “Sindrome di Tôret”, pubblicato nel 2018, viene accolto molto positivamente e raggiunge la Top 10 della classifica FIMI degli album più venduti, contemporaneamente il brano “Ottima Scusa” viene certificato disco d’oro. Sempre dello stesso anno è la sua collaborazione con i Subsonica, con i quali incide la traccia “Incubo”, firmando un sodalizio che non si traduce solo in studio ma anche nella dimensione live: Willie, infatti, è ospite fisso di tutte le date nei palazzetti dello sport del tour del gruppo torinese.

https://www.sherwoodfestival.it/2020/willie-peyote/

https://www.facebook.com/events/2686005351632115/