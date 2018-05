Willie Peyote a Sherwood Festival

Venerdì 8 giugno Sherwood Festival accoglie sul palco Willie Peyote con opening act di Orli.

Orari

Apertura cancelli: ore 19

Inizio concerto Mainstage: ore 21

Willie Peyote // Orli

Willie Peyote

"Ostensione della sindrome Tour"

Orli

Aftershow // Second Stage

THE MOJOS DJ-Set

“Sindrome di Tôret” è il titolo del'ultimo concept album di Willie Peyote, uscito il 6 ottobre per l’etichetta 451 con distribuzione Artist First. L’intero disco affronta il tema della libertà d’espressione e dei limiti della stessa, in un’epoca in cui la comunicazione è cambiata profondamente a causa della tecnologia.

Con riferimenti e citazioni più o meno velate alla musica italiana degli ultimi quarant’anni, oltre al già menzionato Signor G., Willie Peyote delinea un sound e una forma lirica che vanno da Battisti a Bruno Martino, passando dal nuovo cantautorato pop e prendendo spunto dalla narrazione tipica della stand-up comedy e della satira: capovolge il punto di vista collettivo e sviluppa un pensiero critico attraverso la provocazione e l’ironia.

Irriverente, ironico e mai convenzionale, Willie Peyote si discosta dal diffuso stereotipo del rapper riuscendo a conquistare anche le platee più difficili.

Biglietti

Ingresso "1 euro può bastare"

Informazioni

Canali ufficiali del festival:

