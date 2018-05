Galeffi e Viito a Sherwood Festival

Sabato 9 giugno Sherwood Festival accoglie sul palco Galeffi con opening act dei Viito.

Orari

Apertura cancelli: ore 19

Inizio concerto Mainstage: ore 21

Galeffi // Viito

Galeffi

Viito

Aftershow // Second Stag

CASTE & ORDINARY NOISE (LAST NITE PARTY)

Galeffi

Galeffi è un cantautore romano, classe 1991. Si nutre di calcio, cinema e Beatles ed è uno degli esordi più chiacchierati dell’anno. “Scudetto” è il suo primo album, uscito il 24 novembre 2017 per Maciste Dischi, edito da Warner Chappel e distribuito da Artist First. In meno di quattro mesi raggiunge 4 milioni di ascolti tra YouTube e Spotify e racimola quasi cinquanta concerti molti dei quali sold out.

Viito

Viito è l’incontro tra Giuseppe e Vito, coinquilini fuori sede, romani di adozione. Una convivenza che ha dato vita a molti brani di una forza comunicativa che non passa inosservata e una penna in perfetto equilibrio tra canzone d’autore e nuovo pop italiano. Il primo singolo dei Viito, "Bella come Roma", è uscito il 19 gennaio 2018 per Sugar, ha esordito direttamente al primo posto nella classifica Viral50 Italia di Spotify, dove è rimasto per 7 giorni, registrando oltre 100mila ascolti nella prima settimana.

Biglietti

Ingresso "1 euro può bastare"

Informazioni

