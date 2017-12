Wind of change, concerto per i sessant'anni di attività al teatro dei Colli

Venerdì 29 dicembre - ore 21

WIND OF CHANGE

Fuori Arte Music Lab

Un concerto con le greatest hits di tutti i tempi



Matilde Schiavon - voce

Alessandro Arcolin - percussioni

Giacomo Cleva - chitarra

Federico Lincetto - basso

Marco Zago - Tastiere

Ingresso unico 5 euro

Info e prenotazioni: 3277661425 - info@teatroaicolli.it

DETTAGLI

Sarà un concerto a chiudere la programmazione per il 2017 del Teatro ai Colli, che proprio in questi mesi festeggia i suoi 60 anni d’attività e che riprenderà con la prosa ed il teatro per ragazzi già da metà gennaio.

Venerdì 29 alle 21 viene proposto “Wind of change” di Fuori Arte Music Lab, realtà nata per promuovere attività culturali, artistiche, sociali e di pubblica utilità coinvolgendo e fornendo servizi di pubblica utilità ai cittadini, che in questo caso diventa un laboratorio musicale. Il gruppo è nato da pochi mesi ma vanta al suo interno artisti che hanno già messo insieme un curriculum interessante, come Alessandro Arcolin, percussionista dei Calicanto, vincitore di premi e con un’esperienza internazionale. La formazione è composta da Matilde Schiavon, voce del gruppo, Alessandro Arcolin alle percussioni, Giacomo Cleva alla chitarra, Federico Lincetto al basso e Marco Zago alle tastiere.

Per questa occasione i Fuori Arte Music Lab hanno scelto un programma che raccoglie canzoni che hanno segnato la musica internazionale, sarà un viaggio che va dagli anni ’60 ad oggi tra in Purple Rain di Prince, per toccare l’intramontabile Imagine di John Lennon, Simply the best di Tina Turner, Caruso di Lucio Dalla, e tanti altri brani, anche del panorama pop italiano.