Windiana Concert Band in concerto a Padova

ll 29 Dicembre alle ore 18.00, presso il Teatro Quirino Vigonza, Piazza Enrico Zanella, 29 - 35010 Vigonza PD, si esibirà la Windiana Concert Band.

Il concerto è gratuito, fino all'esaurimento dei posti in sala.

Fondata nel 2000, Windiana è una concert band professionale con sede nel nord-ovest dell'Indiana; la sua missione è quella di esibirsi nella letteratura delle concert band al più alto livello e di offrire un'opportunità a musicisti di livello professionale.

I membri di Windiana hanno studiato con alcuni dei musicisti più importanti in America e sono altamente riconosciuti per le loro performance e insegnamenti; i loro concerti sono progettati per il divertimento del pubblico e viene eseguita un'ampia varietà di musica.

Jeffrey Scott Doebler ha lavorato come direttore di educazione musicale e gruppi musicali presso l'Università di Valparaiso dal 1992, dopo dieci anni di insegnamento nelle scuole pubbliche di Emmetsburg, Iowa e Shakopee, nel Minnesota. Si è laureato in educazione musicale presso il Luther College (B.A.), l'Università di Valparaiso (M.M.) e l'Università del Minnesota (Ph.D.).

La sua carriera di 37 anni nel campo dell'educazione musicale ha raggiunto un equilibrio unico tra direzione d'orchestra, preparazione degli insegnanti, leadership e collaborazione con musicisti dagli inizi fino a livelli professionali, ma tutti gli aspetti della sua vocazione hanno avuto un focus finale sull'insegnamento.

È stato riconosciuto per l'eccellenza nell'insegnamento da colleghi e studenti, inclusi premi insigniti da molte associazioni.

Informazioni nel sito: https://windianaband.webnode. it/

Programma della serata

Hands Across the Sea March by John Philip Sousa (3:00)

Gloria from Sacrae Symphoniae (1597) by Giovanni Gabrieli (c.1556-1612) arr. Michael Boo (3:30)

Highlights from West Side Story by Leonard Bernstein arr. Ted Ingram (5:00)

Annie Laurie folk song arr. Leonard B. Smith (3:00)

'Til There Was You by Meredith Willson arr. Alfred Reed (2:00)

Lauren Hartman, soprano

Original Dixieland Concerto by John Warrington (4:00)

Scenes from the Colosseum by Michael Boo (5:00)

The Klaxon March by Henry Fillmore (3:00

Yao Nationality Dance arr. Yu Jianfang (8:00)

Ernani by Giuseppi Verdi arr. E. L. Barrow (4:00)

Musetta's Waltz from La Boheme by Giacomo Puccini arr. E. L. Barrow (2:30)

Lauren Hartman, soprano

Italian Operas Suite arr. Michael Boo (14:00)

I. Toccata from L'Orfeo by Claudio Monteverdi

II.Adoramus Te, Christe by Francesco Rosselli

III. Intermezzo sinfonica from Cavalleria Rusticana by Pietro Mascagni

III. Elixir of Love: Introduction to Act II by Gaetano Donizetti

Ancient and Honorable Artillery Company by John Philip Sousa (3:00)

Encore: Friendship Lasts Forever arr. Michael Boo (1:00)