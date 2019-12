Wine tasting "Palazzona di Maggio" da Mr. Maccaroni a Padova

Mr. Maccaroni sabato 28 dicembre ha il piacere di proporre una serata di degustazione dei vini della tenuta Palazzona di Maggio.

Grazie alla presenza dei produttori sarà possibile degustare 4 delle loro migliori etichette scoprendo aneddoti e curiosità che solo loro possono raccontare. I loro vini saranno messi in abbinamento con 4 diverse preparazioni gastronomiche al fine di esaltarne al meglio le caratteristiche.

Il menu

- "Maleto" Colli d'Imola Chardonnay DOP 2018

Abbinamento: insalatina di radichetto, ananas, avocado e pancetta croccante.

- "Ulziano" Romagna Sangiovese Superiore DOP 2018

Abbinamento: crostino con mortadella e scaglie di Parmigiano.

- "Dracone" Colli d'Imola Rosso DOP 2015

Abbinamento: tortellino in brodo.

- "Dracone" Riserva Colli d'Imola Rosso Riserva Superiore

Abbinamento: formaggi

Dove e quando

Sabato 28 dicembre ore 19 (orario facebook) al Mr. Maccaroni di via Suor Elisabetta Vendramini, 22 a Padova

Costo

Costo della serata 30 euro a persona

Molto gradita la prenotazione causa pochi posti disponibili

Ulteriori info

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci in Direct oppure al 3452146412

https://www.facebook.com/events/753935075112509/