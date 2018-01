Winter School Food and Health, l'incontro inaugurale con il console australiano

Inaugura lunedì 29 gennaio alla presenza dell’Ambasciatore australiano, la Padova - Sidney: Winter School Food and Health.

PROGRAMMA

L’evento, organizzato per la prima volta a Padova congiuntamente con University of Sydney, vede la partecipazione di docenti e studenti australiani, oltre che provenienti da altri Paesi. L'obiettivo della scuola, dal 29 gennaio al 10 febbraio, è quello di offrire una serie di conferenze con forte impatto didattico multidisciplinare sui temi della qualità del cibo e della salute.

Il programma del corso si concentra sugli aspetti più rilevanti della qualità e della nutrizione umana, per comprendere come essi sono correlati e come influenzano la salute umana attraverso le abitudini alimentari. La Winter School è strutturata in due sessioni di studio, la prima sulla qualità alimentare, articolata sul percorso del cibo dalla fattoria alla tavola, la seconda focalizzata sui suoi riflessi sulla salute umana.

INAUGURAZIONE

La Winter School Food and Health si apre lunedì 29 gennaio alle ore 9 in Archivio Antico di palazzo Bo, con una lezione a cui partecipano Rosario Rizzuto, rettore dell’Università di Padova, Richard Miles, Pro-Vice Chancellor Engagement for education dell'Università di Sydney, Greg French, ambasciatore australiano in Italia, e Arturo Lorenzoni, vicesindaco.

IL PROGETTO

La Winter School si terrà in due sedi diverse. La prima parte a Villa Revedin Bolasco di Castelfranco Veneto e la seconda parte nelle sedi universitarie di Padova.

I relatori sono docenti della Università di Sydney e di Padova a cui si affiancano i rappresentanti della FAO (Food and Agriculture Organisation) e NAS (il reparto speciale dell'Arma dei Carabinieri che protegge la salute e la sicurezza pubblica). Tra gli altri si ricordano Mark Adams, Robyn Alders, Sinead Boylan, Fariba Dehghani, Maryam Rezaei della FAO, Alex McBratney, Sinead Boylan, Simone Martano dei NAS, David Raubenheimer e Robyn McConchie.

Al termine della Winter school, gli studenti affronteranno un esame finale e otterranno crediti spendibili nel sistema universitario di appartenenza.