Il cielo infinito dei Pink Floyd, i Wit Matrix a Fontaniva al Teatro Palladio

Il cielo infinito dei Pink Floyd

The Endless Sky il nuovo spettacolo dei Wit Matrix , la tribute band vicentina dei

Pink Floyd , sabato 16 marzo al Teatro Palladio di Fontaniva PD alle ore 21.

Uno Show studiato solo per i teatri ,

I brani in scaletta saranno eseguiti con un nuovo sistema in quadrifonia mentre i classici filmati tutti rinnovati in alta definizione , saranno proiettati in un mega schermo di 12 metri come nel tour mondiale di Roger Waters “us and Them “appena concluso.

Una nuova prospettiva dove le immagini e la musica avvolgeranno gli spettatori

per ricreare le tipiche atmosfere da sogno dei Pink Floyd , dove anche il pubblico sarà protagonista del concerto,

Uno spettacolo coinvolgente , un cielo infinito di emozioni da vedere e sentire .

Nella serata saranno proposte le grandi hit della storica band inglese tratte dai leggendari album “ the dark side of the moon “ “ the wall “ “wish you were here” “ division bell ” “ animals “e altri ancora , le canzoni dei Pink Floyd che ormai possiamo definire opere , hanno attraversato quattro decenni di storia della musica, mantenendo costante l'interesse del pubblico nei loro confronti, motivo per cui lo spettacolo è adatto a tutte le fasce d'età.

Al seguito degli artisti, naturalmente, lo staff di professionisti formato da tecnici video e luci così come da ingegneri del suono, per contribuire a dare allo spettacolo la giusta imponenza studiato com'è nei minimi particolari coordinati dalla regia di Emilio Noaro. I "Wit Matrix", formati da 10 elementi, affrontano la scena con al basso Claudio Palliati, alla chitarra solista Nico Pendin, a quella ritmica e stell guitar Andrea Tadiotto, alle tastiere Claudio Tiso , Alessandro Farina il polistrumentista del gruppo al sax e flauto traverso e chitarra , Andrea Bassan percussioni e batteria , voce solista di Mirko Zanotto, le tre coriste Antonia Pia, Serena Pasinato, Marta Melchiorri.

Il sito web della band si trova all'indirizzo www.witmatrix.com ricco di materiale da vedere e sentire.

