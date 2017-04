I Wit Matrix a San Giorgio in Bosco in puro stile Floydiano

I Wit Matrix storica Pink Floyd Tribute band suoneranno il 23 aprile al Palatenda di San Giorgio in Bosco, proponendo uno spettacolo unico nel suo genere, un nuovo Laser Show mai visto prima cercando di unire le tipiche scenografie psichedeliche che hanno reso celebre la band britannica con le nuove tecnologie laser di ultima generazione.

Sempre alla ricerca di novità da offrire al loro pubblico i Wit Matrix sperimentano in puro stile Floydiano come pochi sanno fare, dalle scenografie ai filmati video agli effetti speciali, coordinati dalla sapiente regia di Emilio Noaro.

Proprio per questo motivo spesso sono riusciti a portare il loro tributo fuori dai confini Italiani con grande consenso di pubblico e della critica.

La band veneta è molto nota anche per le loro collaborazioni illustri, recentemente hanno tenuto dei concerti memorabili dove hanno condiviso il palco con artisti internazionali come Durga McBroom e Machan Taylor le storiche coriste originali dei Pink Floyd e anche artisti nazionali come Dodi Battaglia il mitico chitarrista dei Pooh e Ricky Portera il chitarrista degli Stadio e Lucio Dalla.

Nella scaletta della serata si potranno ascoltare tutte le grandi hit della storica band inglese tratte dai leggendari album “The dark side of the moon”, “The wall”, “wish you were here”, “Division bell” e altri ancora

I “Wit Matrix”, affrontano la scena con al basso Claudio Palliati, alla chitarra solista Randy Albiero, a quella ritmica e steell guitar Francesco Fiorese, alle tastiere Claudio Tiso, Ivan Franchetto impegnato con batteria e percussioni, Alessandro Farina al sax e flauto traverso, Andrea Bassan percussioni e batteria, voce solista di Mirko Zanotto, le coriste, Serena Pasinato, Marta Melchiorri, Antonia Pia.

Inizio del concerto ore 21

Gallery