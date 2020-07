Woman’s Soul: le cene e i concerti del venerdì al Caffe’ letterario Treccani di Padova

Si torna alla normalità, rinfrancati dalla musica al Caffè Letterario Treccani di Padova.

Rispettoso delle misure di sicurezza e forte anche dell’allargamento del plateatico, 12 tavoli in più per un totale di 16 esterni, il caffè ristorante legato allo storico marchio Treccani propone tre venerdì musicali con tre donne protagoniste, al sapore di soul.

Gloria Turrini, Alice T e Lisa Manara faranno risuonare il locale e il plateatico del Caffè Letterario Treccani per un appuntamento che mette assieme la buona cucina romano padovana dello chef Crocco, con menù alla carta e l’esibizione canora di queste tre musiciste d’alto rango.

Tutte e tre, ognuna con il proprio stile e personalità, reinterpreteranno la musica afroamericana.

La formula è quella della cena concerto su prenotazione.

Venerdì 17 luglio Gloria Turrini

La prima ad andare in scena sarà venerdì 17 luglio Gloria Turrini nome noto nella scena musicale italiana che, contro ogni tendenza, partendo dalle radici del Blues lascia contaminare il proprio percorso con altre sonorità di matrice black tra jazz di inizio secolo, gospel e New Orleans style. La certezza è che le potenti note scure da contralto di Gloria Turrini, arricchite dalla sua forte e brillante personalità, fanno rivivere la musica d’un tempo attraverso uno spettacolo energico ed emozionante dove traspaiono dinamiche che vanno dal lato più romantico e dolce delle ballad fino ai groove più uptempo dello swing. Non è un caso che nel corso della loro carriera si siano rivolti a lei e alla sua incredibile voce molti professionisti come Andrea Mingardi, Max Gazzè, Giuliano Palma, Andy J. Forest e Jackie Allen. Ad accompagnarla Joe Herbeath alla chitarra.

Venerdì 24 luglio Alice T

Il secondo appuntamento, il 24 luglio , dalle 20.30 è con Alice T nata in Brasile ma cresciuta a Padova dove ha studiato canto e propedeutica musicale fin da piccola. Oggi vive a Milano dove si è diplomata al M.A.S

(Accademia di Musica). Nella stagione 2016/2017 ha fatto parte del cast dei musical “A Christmas Carol” e “HAIR” prodotti dalla All Entertainment s.r.l.

Al momento è impegnata nel tour di HAIR prodotto da MTS e Compagnia della Rancia (famosa compagnia di Milano) e fa serate di musica dal vivo per eventi e locali.

Venerdì 31 luglio Lisa Manara

Chiude la rassegna soul al femminile venerdì 31 luglio Lisa Manara accompagnata dal suo chitarrista Riccardo Ferrini.

Il duo nasce nel 2010 da una improbabile jam session in una vecchia osteria di Imola, con un pianoforte scordato e una chitarra di ferro. Il caso quella sera fu dalla loro parte e da quella osteria i due ragazzi cominciarono a portare in giro il loro blues, condividendo palchi con artisi nazionali e internazionali come Quintorigo, Eric Sardinas, Tommy Emmanuel, Fabio Treves, Djunna Greenlef, ecc..

Il sound di questo duo è semplice e ruvido, caratterizzato da una voce calda e potente e dalle sonorità gravi e aperte di una chitarra di ferro.

Nel loro repertorio si rincorrono la visceralità del blues, il calore del soul e le ritmiche incessanti della musica africana, nella rivisitazione di brani scelti proprio per le loro atmosfere evocative.

Per tutti gli eventi è consigliata la prenotazione.

Per info e prenotazioni 049/6750024 – 380/2391963

E-mail: info@caffeletterariotreccanipadova.it

https://www.facebook.com/caffeletterariopadova

Via Umberto I, 2 Padova

Aperto tutti i giorni (eccetto il lunedì)

Dalle 8 alle 15 e dalle 17 alle 23.30

Ristorante Caffetteria

Pranzi, cene, aperitivi e colazioni

Dove il Fooding è servito.