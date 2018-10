Concerto “Women against violence” al San Gaetano

Concerto di presentazione del disco “Women against violence” al Centro Culturale Altinate/San Gaetano. L'evento si terrà il 13 ottobre alle 21.

Il Centro Veneto progetti donna e l’associazione culturale Otto, in collaborazione con il Comune di Padova, organizzano il concerto di presentazione del disco “Women against violence” del collettivo Wav - Women against violence. Per l’occasione sono presenti le cantautrici Elisa Erin Bonomo, Romina Salvadori, Chiara Patronella, Chiara Vidonis, Irene Ghiotto, Sybell, Roberta Contesso & Sylvia Fabbris e Artic Bahama Mama.

Wav - Women against violence è un collettivo di oltre 20 artiste da tutta italia, unite contro la violenza sulle donne. Il progetto Women against violence è nato in collaborazione con il Centro Veneto progetti donna e, oltre a numerosi live in Veneto e in tutto il nord Italia, ha dato vita ad un disco cantato, suonato e vissuto da 17 artiste, e contenente 14 brani inediti.

Il ricavato viene interamente destinato al Centro Veneto progetti donna, che gestisce il Centro antiviolenza, presente nel foyer dell’Auditorium, per dare testimonianza e informazioni riguardo all’attività svolta.

Iniziativa realizzata con il patrocinio del Comune di Padova.

Informazioni

Centro Veneto Progetti Donna

via Tripoli, 3 - 35141 Padova

telefono 049 8721277

numero verde 800 814681

email info@centrodonnapadova.it