Wonderland Weddings and events

BRIDE TO BE- Corso per Future spose

Care Sposine,

avete paura di dimenticare qualcosa? Volete essere ricordate per quell’amica che ha organizzato quel matrimonio così straordinario?? Allora questo corso fa per voi.

Domenica 17 giugno dalle 14 alle 18, all’Hotel Mioni Royal Sun di Montegrotto Terme sarà tenuto un corso per le future spose molto speciale , sarà spiegato da diversi professionisti del settore come organizzare un Matrimonio perfetto e senza spiacevoli sbagli.

Non sarà un classico corso sposa ma vi daremo l’opportunità di indossare il vostro abito preferito e provare il vostro make up per il giorno del matrimonio.

incluso ci sarà un regalo da parte nostra per tutte voi, un ingresso in piscina termale e alla spa che potrete utilizzare o il giorno stesso o con delle vostre amiche un altro giorno a vostra scelta.

allora che cosa state aspettando???

per info e prenotazioni 3496746193 Gaia