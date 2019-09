The Woodstock experience feat. Pietro Taucher a Battaglia Terme

The Woodstock experience feat. Pietro Taucher

7 settembre 2019 ore 20.30

Dettagli

A Battaglia Terme, all'area fiore si rende omaggio al più iconico concerto al mondo: il Festival di Woodstock! La band The Woodstock Experience, prima band a farlo, da alcuni anni fa rivivere lo spirito del festival attraverso le piu' belle e famose canzoni di quel concerto.

Ospite d'eccezione l'hammondista Pietro Taucher!

Musicista blues, designer musicale, pianista e organista, collezionista di sintetizzatori analogici e intenditore.

Con oltre 2000 spettacoli, è un veterano della scena musicale mondiale, il primo europeo a suonare al Chicago Blues Festival nel 2005, al Sunsplash in Giamaica nel 1998. Ha vissuto e suonato in Michigan per 10 anni con i Wiseguy guidati da Sharrie Williams, mentre riceveva due nomination al WC Handy Awards hanno suonato in tutto il mondo e registrato 4 CD.

Pietro suona e scrive anche musica per Enrico Crivellaro ed è membro del gruppo rock-blues Jimi Barbiani Band.

Alla chitarra Antonio Lombardi, al basso Igor Raia, voce Giulio Cocchiarella, Batteria Pierliugi Ratto.

