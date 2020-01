“Woodstock non è mai finito”, incontro con l’autore Luca Pollini a Teolo

In programma venerdì 31 gennaio, alle ore 16, l’incontro con l’autore Luca Pollini.

Reading

Woodstock non è mai finito

Agosto 1969: quando l’utopia divenne realtà́

presenta Miriam Lazzaretto

Dettagli

La presa di coscienza da parte di una intera generazione di giovani che aveva iniziato a immaginare una vita diversa, in 500 mila riuniti per affermare sogni e progetti, in una tre giorni di pace e musica. Il libro racconta pagine speciali del festival-che-non-finisce- mai.

L’autore

Luca Pollini, milanese, è cresciuto nella Milano degli anni Settanta. Studioso di costume, all'attività di giornalista unisce quella di saggista e autore.

Ha pubblicato, tra gli altri, I Settanta, gli anni che cambiarono l'Italia; Gli Ottanta, L'Italia tra evasione e illusione; Musica leggera. Anni di piombo; Amore e rivolta a tempo di rock; Ribelli in discoteca; Immortali, storia e gloria di oggetti leggendari; Restare in Vietnam; Ordine compagni; storie, cronache e leggende dei Servizi d'ordine. Per il teatro ha scritto gli spettacoli Hippie, “a volte tornano” e “Ci hanno rubato la parola amore”. Collabora con mensili e quotidiani, si occupa di storia contemporanea. Crede nel rock e rimpiange il Parco Lambro (inteso come Festival).

Dove

Sala Conferenze Casa di Cura Privata Parco dei Tigli

Via Monticello, 1

Teolo (PD)

Info

Ingresso gratuito

